Příbuzenské křížení, nevyváženost pohlaví a Aleeho efekt. Vědci mají novou teorii o vymření neandrtálců

Článek v PLOS One naznačuje, že za vymření nemůže druh Homo sapiens, tedy současný člověk, jak se nejčastěji uvádí. Populace neandrtálců v Evropě byla malá a za jejím vymřením podle vědců stojí kombinace několika faktorů.

Jedním z nich je příbuzenské křížení, tím se snižuje kvalita genofondu a tudíž se můžou objevit nějaké nemoci. Druhý faktor se jmenuje Aleeho efekt – to je věc, která pochází z moderní biologie a popisuje to, že malé populace mají problém přežít, protože mají nedostatek partnerů, není v rámci komunit dostatek lovců nebo je málo lidí, kteří by se starali o děti.

A třetím faktorem mohl být třeba nevyrovnaný poměr pohlaví. Začalo se najednou rodit více žen, nebo více mužů. K tomu všemu patří ještě nějaké přirozené výkyvy v porodnosti a podobně.

Když se tohle všechno dá dohromady, tak potom populaci mohla definitivně zničit nějaká drobnost, třeba nějaká nemoc u lovené zvěře, kvůli které jí bylo málo, nebo několik let sucha. Takovou událost sice nelze úplně historicky potvrdit, protože to jsou z pohledu historie drobnosti. Je ale pravděpodobné, že se v rozpětí těch tisíců let, kdy neandrtálci postupně mizeli, něco podobného stalo.

Vědci k těmto závěrům dospěli díky tomu, že modelovali vývoj populace během deseti tisíc let. Jde o sofistikovaný matematicko-počítačový proces. Sestaví se definice populace a pomocí softwaru, který simuluje události pro jednotlivé členy populace – různá úmrtí, různá narození potomků a podobně, vědci vytvoří simulaci. Ta se potom ještě kalibruje, aby to přesně vyšlo.

A z toho všeho vyplynulo, že příbuzenské křížení určitě nebylo jediným důvodem, ale kombinace faktorů mohla hrát roli. Populace neandrtálců mohla být podle paleontologů zhruba deset až sedmdesát tisíc jedinců v Evropě. Zmizeli někdy před čtyřiceti tisíci lety, asi dvacet tisíc let poté, co přišli Homo sapiens.

Jestli na vymizení neandrtálců měl podíl i Homo sapiens, je předmětem akademických debat. Někteří vědci tvrdí, že příchod měl vážný vliv. Autoři článku v PLOS One z univerzity v Eindhovenu uvádí, že to vliv nemělo. Jeden scénář mluví o tom, že příchod vedl k další fragmentaci, k dalšímu rozdělení neandrtálců. A čím menší byly skupiny, tím rychleji mohly vymřít.