V Ostravě začal podnik Diamo zpracovávat hornický archiv. Našli v něm Cimrmana i neznámé profese

Podnik Diamo začal v Ostravě zpracovávat rozsáhlý archiv, který se týká bývalých šachet. Ve velké hale je seřazených víc než 200 tisíc osobních karet horníků a dá se z nich vyčíst, jak se pracovalo před desítkami let. Zažloutlé listiny je nutné převést do elektronického seznamu. Ostrava 10:09 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve velké hale je seřazených víc než 200 tisíc osobních karet horníků a dá se z nich vyčíst, jak se pracovalo před desítkami let. Zažloutlé listiny je nutné převést do elektronického seznamu | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

„Jiří Červinka 8145208,“ jedna studentka diktuje, druhá zapisuje. Jednoho horníka po druhém. Z dolů, po kterých už toho moc nezbylo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Diamo v Ostravě zpracovává hornický archiv plný osobních karet. Více si poslechněte v reportáži Martina Knitla

Lubor Veselý z Diama loví v šuplíku a ukazuje, že co karta, to příběh. „Tady je taková zajímavá dvojice Bernacik Viktor I a Bernacik Viktor II. Jeden se narodil v roce 1855, druhý v roce 1875, takže asi otec a syn. Oba fárali. Ten mladší má devět dětí,“ popsal Českému rozhlasu Ostrava.

Je to, jak říká, i velké pátrání po zapomenutých výrazech. Třeba, když se někde píše, že někteří havíři pracovali jako tačníci. „Ti tahali takový vozík, popruh měli ovázaný kolem čela, takže měli otlučené hlavy. Horníci nastupovali, když ještě neměli 14 let, takže to by také mohlo být pro někoho zajímavé, aby to po letech zkoumal,“ dodal Veselý.

Po elektronizaci vznikne seznam a bude možné mnohem rychlejší vyhledávání. Dodnes jsou tyto údaje občas potřebné třeba pro výpočet důchodů | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Našli jsme dokonce důkaz, že žil Jára Cimrman a měl dokonce i děti. Horník s tímto jménem přitom začínal jako čalouník.

Je tady dohromady asi 200 tisíc osobních karet a nejen to. „Jsou tady i mzdové listy, takzvané záznamy zdravotní prevence, které obsahují údaje o prašné expozici horníků,“ popsal Veselý.

Na otázku, z jaké doby záznamy pocházejí, odpověděl: „To je taky taková zvláštnost, protože u mzdových listů, které jsou seřazeny nebo založeny podle roku, tak tam podle skartační lhůty 45 let se provádí skartace, v případě osobních karet a záznamů zdravotní prevence je to seřazené podle dolů a abecedy, takže tam se to těžko dá vyřazovat podle skartační lhůty a podle věku horníků, takže jsou tam i horníci kolem roku 1860. Ve spisovně jsou uloženy spisy, které byly původně deponovány ve spisovně OKD v areálu Šverma.“

Po elektronizaci vznikne seznam a bude možné mnohem rychlejší vyhledávání. Dodnes jsou tyto údaje občas potřebné třeba pro výpočet důchodů.

Velká hala a v ní stovky tisíc osobních karet a platových výměrů. Tak vypadá hornický archív, který v Ostravě začal zpracovávat podnik Diamo | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas