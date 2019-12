‚Historie hradu Kost se posouvá o 100 let.‘ Archeologové odhalili pozůstatky neznámého objektu

Hrad Kost v Českém ráji je pravděpodobně téměř o 100 let starší než je dosud známo. Jeho historie se tak zřejmě bude přepisovat. Důvodem je odhalení zbytků věže, která má pocházet ze 13. století. Historické prameny uvádí, že hrad vystavěl Beneš mladší z Vartemberka, ale na základě tohoto objevu to byl nejspíš někdo jiný. „Vypadá to, že se do toho opřel už jeho otec nebo děd,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové tamní kastelán. Hradec Králové 7:41 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na otázku, kdo hrad Kost skutečně postavil, bude možné odpovědět za několik měsíců. | Foto: Profimedia

„Hledíme na dosud neznámé zbytky zdiva patrně dosud neznámé stavební etapy hradu. Působí to archaicky. Navíc tento čtverec neznáme z žádných historických map. Vypadá to, že jde o to nejstarší, co na hradě máme,“ říká archeolog Radek Novák a ukazuje pozůstatky zdiva z lámaných kamenů. Nikde jinde na památce použity nejsou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hrad Kost v Českém ráji pravděpodobně přepíše svou historii. Archeologové odhalili pozůstatky velmi starého objektu, se kterým nepočítali.

Archeologové předpokládali, že na severním parkánu hradu Kost najdou historické stavení, například stodolu nebo chléb. Zbytky stodoly už odkryli, pozůstatky věže je překvapily. „Vůbec jsme nepočítali s tím, že nalezneme takovouto strukturu,“ přiznává Novák.

„Můžeme říct, že hrad Kost se ve své historii posouvá o dalších 100 let. Tedy do 13. století. Je to pro nás úžasné překvapení,“ říká kastelán Jan Macháček.

Archeology čeká ještě hodně práce a zejména bádání. Přesto potvrzují kastelánova slova, byť ne s takovou jistotou. „Je dost pravděpodobné, že to posune stáří hradu až o 100 let. Zatím to vyvozujeme ze souvislostí, přímé důkazy teprve budeme získávat,“ vysvětluje Novák.

Mimořádný nález v Břeclavi. Archeologové objevili hradbu, která může být stará 1000 let Číst článek

„Dá se říct, že hrad založil jiný rod, než Vartemberkové v první polovině 14. století,“ dodává Novák. Do pátrání se pouští i kastelán Macháček. „Předpokládali jsme, že vše bylo postaveno díky Benešovi z Vartemberka, který byl dosavadně první majitel, ale vypadá to, že se do toho opřel už jeho otec nebo děd,“ popisuje Macháček.

Na otázku, kdo hrad Kost skutečně postavil, bude možné odpovědět za několik měsíců.