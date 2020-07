Na hradě v Úštěku pracují archeologové. Město chce zprovoznit zakopaný středověký vchod

Nádvoří městského hradu v Úštěku na Litoměřicku obsadili archeologové. Město by totiž rádo budovu středověkého hradu zpřístupnilo veřejnosti. Archeologové odkrývají prostor u stěny kamenné budovy, kde kdysi dávno stávala schodištní věž. Ta umožnila dostat se k hlavnímu vchodu do hradu, který je teď víc než dva metry vysoko. Město by rádo tenhle vchod zprovoznilo. Úštěk 12:18 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologové pracují na odkrytí původního vchodu | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Velice zajímavý pohled se teď naskytne zhruba po dva týdny návštěvníkům, kteří zavítají na hrad v Úštěku. Na nádvoří totiž pracují archeologové. Pracovníky nad vykopanou jámou, která je sondou do historie hradu, úkoluje archeolog František Gabriel. „Pak se sundá černá pod tou maltou, potom se pod černou sundá ta červená, a pak to půjde až na skálu,“ popisuje odkrývání historických vrstev.

„Provádíme tady archeologický výzkum,“ vysvětluje Lucie Fursová, vedoucí archeologického oddělení regionálního muzea v Teplicích, „který má předcházet tomu, aby město tady mohlo zpřístupnit tenhle palác.“

Do budovy hradu teď turisté nesmí, vedou do ní nyní dva vchody, jeden ústí do sklepení a druhý do maličké chodbičky, které archeologové říkají myší díra.

„Vozíčkáři se tam nedostanou, za tou dírou na zdi je vidět zazděný vstupní portál. Právě archeologický výzkum má ukázat, jak tady vstup fungoval.

Tam, kde teď pracují archeologové stávala schodišťová věž. „V síle zdiva zpřístupňovala postupně támhleten vstupní otvor,“ ukazuje Lucie Fursová na velké přístupové dveře zhruba dva metry nad zemí.

Velké plány

Kdy přesně se návštěvníci do hradu podívají, zatím není jasné. „Je to památka a památka má mnoho svých kouzel. Jedno z nich je, že když něco odkryjete, tak můžete přijít na různé záležitosti,“ vysvětluje místostarosta města Tomáš Sazeček ze strany Starostové a nezávislí. „Myslím si, že rámcově do pěti let by se mohla zpřístupnit další část hradu,“ říká.

Město má s hradem i podhradím velké plány. Nejdříve chce zpřístupnit budovu hradu, hned vedle nádvoří by měla být na dvorku fary v blízké budoucnosti restaurace v krásném podloubí. V podhradí by pak měla vzniknout sklářská dílna a malý vinohrad.

