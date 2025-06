Hrádek nad Nisou obnovil expozici s kostrou ‚vampýra Tobiáše‘. Vědci znají i jeho podobu

Hrádek nad Nisou na Liberecku obnovil expozici s kostrou takzvaného vampýra Tobiáše. Výstavní prostory ve sklepení kulturního centra byly poslední čtyři roky zavřené, poničily je vlhkost a plíseň. Kostru domnělého upíra našli archeologové při výkopech na hrádeckém náměstí. Hrádek nad Nisou 20:09 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž byl pohřbený obličejem k zemi a s kameny u hlavy a nohou | Foto: Petr Brestovanský | Zdroj: Český rozhlas

Muž byl pohřbený obličejem k zemi a s kameny u hlavy a nohou. Průzkum doložil, že žil ve druhé polovině 14. století. Expozice mimo jiné ukazuje, jak ve skutečnosti vypadal, a to díky dochované lebce, řekl archeolog Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci.

Vědci ukázali, jak mohl vypadat svatý Václav. Použili program pomáhající na operačních sálech Číst článek

„Byla téměř neporušená, ale stejně se musela dát antropologicky dohromady. Šla do Liberce na CT, oskenovala se, dokonce putovala do Prahy do Bartolomějské ulice. Tam se kriminalistickými postupy nanášely jednotlivé úpony svalstva, než vznikla kompletní podoba ‚vampýra Tobiáše‘,“ dodal Brestanovský, který pozůstatky v roce 2010 našel.

Díky mincím, s nimiž ležel uvnitř hrobu v dnešní Kostelní ulici v Hrádku nad Nisou, lze jeho smrt datovat mezi roky 1311 a 1346. Právě v té době razil Jan Lucemburský své pražské groše.

Věk v době úmrtí se pomocí analýzy zubů podařilo odhadnout na cirka 51 let s pětiletou odchylkou na obě strany – Tobiáš se tak nejspíše narodil v poslední čtvrtině 13. století.

Za nálepkou upíra stojí především neobvyklé okolnosti okolo hrobu – leží několik metrů za dobovou hřbitovní zdí a tělo v něm leželo vzhůru nohama. To by naznačovalo, že patřil například zločinci nebo jinému neuctívanému členu společnosti. Přesto vedle něj ležely mince, což naopak bývala výsada velmi zámožných lidí.