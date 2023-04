Při průzkumu hrobky královny Elišky Rejčky objevili vědci další hrob. Budou zjišťovat, komu patří

„Mám před sebou monitor, kde vidím jednotlivé profily měření neboli radarogramy. Můžu tady zmáčknout tlačítko Start, pak půjdu a zobrazí se mi data. V tuto chvíli přecházím hrob,“ popisuje Radiožurnálu skenování hrobky české královny Elišky Rejčky výzkumník Michal Vágner z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.

„Máme před sebou georadar, což je geofyzikální přístroj. Je neinvazivní, nedestruktivní, provádíme s ním tady průzkum,“ říká.

Běžně výzkumníci používají GPS, ale tentokrát nemusí. Nachází se uvnitř kostela a mají přesné plány. Pro skenování hrobky české královny Elišky Rejčky využívají metodu takzvaného geofyzikálního měření.

„Když měříme někde venku na louce, tak si lidi většinou myslí, že jim tam sekáme trávu. Ten přístroj v podstatě vypadá jak taková větší sekačka a my s tím jezdíme tam a zpátky,“ popisuje archeolog.

„Georadar vysílá elektromagnetický signál do země. Signál pak narazí na něco, co má jiné složení. Může to být například zeď obklopená hlínou nebo dutina jako v našem případě. Poté se signál částečně odrazí a částečně zase pokračuje dál do země. Odražený signál je nahoře zachycený naším přístrojem.“

„Podle odrazu poznáme, co se pod povrchem skrývá, ale nutno říct, že interpretace naměřených dat je subjektivní záležitost. Vždycky záleží na zkušenosti operátora nebo zkrátka člověka, který interpretuje ta data. Ale de facto jsme schopni zachycené anomálie interpretovat už na základě nějakých znalostí,“ dodává.

Objevy georadaru

Výzkumníci přinesli georadar nad hrobku Elišky Rejčky a začali se s ním na místě pocházet.

„Ano, my jsme si tu vytyčili celou volnou plochu před kněžištěm. Změřili jsme to georadarem a v ose hlavní lodě, na které teď stojíme, jsme zachytili obdélnou anomálii. Tu jsme interpretovali jako hrob Elišky Rejčky,“ vysvětluje.

Letos je to sedm set let, co byla česká královna Eliška Rejčka do hrobu v kostele Panny Marie na Mendlově náměstí uložena. I proto odborníci tenhle výzkum dělali.

„Jednoznačně jsme si potvrdili naše názory na strukturu pohřbívání v jednom z nejdůležitějších chrámů v Brně. Máme přesně místo Elišky Rejčky, Jindřicha z Lipé a víme, že ten nejčestnější prostor před oltářem nebyl využíván pro nějaké druhotné pohřby dalších osobností,“ komentuje archeolog Petr Vachůt z Muzea města Brna.

„A to je také důležité, že cisterciačky si opravdu tak vážily Elišky Rejčky, že nedovolily, aby tam někdo jiný postavil další hrobku,“ dodává.

Tohle zkoumání navíc přineslo jedno nečekané odhalení. „Narazili jsme nejen na ty dvě hrobky, ale na další, neznámou hrobku. Našli jsme něco, o čem jsme nevěděli, že tady je. Teď bude následovat archivní výzkum, půjdeme do archivních pramenů a budeme se snažit zjistit, jestli o tom jsou nějaké písemné zprávy v historických pramenech,“ dodává Michal Vágner.