Dokumentarista: Odsouzení se Slánským měli krev na rukou, režim likvidoval nepohodlné svědky

Zkrachovalá továrna ve středních Čechách vydala nečekané tajemství – dvacet beden audiovizuálních materiálů z procesu s Rudolfem Slánským. „Obrazového záznamu by mělo být až čtrnáct hodin, což je dvakrát tolik, než máme z procesu s Miladou Horákovou. Dosud jsme měli jen osmiminutový film z roku 1968,“ přibližuje jedinečnost nálezu dokumentarista Martin Vadas. Rozhovor Praha 14:13 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Slánský | Zdroj: CC BY 2.0/Wikipedia

Záběry jsou natočené na 35mm filmový pás a nyní se jim věnují odborníci v Národním filmovém archivu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s dokumentaristou Martinem Vadasem

„Materiály jsou na hořlavé podložce, negativy jsme ani neotevírali, protože by mohlo dojít k jejich zničení. Nejdůležitější pro nás bude primární záznam zvuku a obrazu, který se budeme snažit synchronizovat,“ doplňuje Vadas v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Pokud se originální negativ podaří skenovat ve 4K kvalitě, mohl by vzniknout i celovečerní dokument pro kina. Širší publikum by si tak mohlo prožít atmosféru procesu v koukatelné metráži, tedy třeba devadesát minut,“ naznačuje dokumentarista.

Zvukový záznam procesu v délce zhruba 17,5 hodiny má ve svém archivu i Český rozhlas. Jde o nahrávku středovlnného vysílání, které dolehlo z Československa do sídla Svobodné Evropy v Mnichově.

„Je to hodně zaprskané, pro běžného posluchače je obtížné udržet pozornost,“ hodnotí Vadas. Naproti tomu v případě aktuálně nalezených materiálů jde o primární nahrávky.

Zastrašit a zlikvidovat svědky

'Běžel mi mráz po zádech,' říká žena, která objevila desítky let ztracené záběry z procesu se Slánským Číst článek

Účelem celého vykonstruovaného procesu bylo zastrašit a ukázat, že se to může týkat lidí na všech úrovních – včetně generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ. Roli podle Vadase hrál i Slánského židovský původ a jeho podpora státu Izrael.

Zároveň ale také šlo o lidi, kteří se podíleli na nezákonnostech v dobách upevňování komunistického režimu. „Většina z nich měla krev na rukou, takže proces sloužil i k odstranění nepohodlných svědků,“ soudí Vadas.

„Nevěřím, že by to byl impuls pro odsouzení komunismu. Ale je to důležité pro poznání toho, co byly politické procesy. K tomu budou ty záznamy výborné,“ uzavírá.