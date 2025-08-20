Invaze do Československa byla pro sousední Rakousko šok. Několik dní tamní rozhlas vysílal i v češtině
21. srpna 1968 přerušil rakouský rozhlas běžné vysílání – v sousedním Československu začala vojenská invaze. Rakousko od prvních chvil informovalo otevřeně a Čechům a Slovákům vyjadřovalo solidaritu. Právě v Rakousku našlo mnoho Čechoslováků po srpnové okupaci nový domov. O tom pojednává další díl seriálu Radiožurnálu.
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 sousední Rakousko šokovala.
Běžné vysílání rakouského rozhlasu ORF přerušila naléhavá zpráva od severních sousedů: vojenská invaze přímo na rakouském prahu. Tak zněly první zprávy ranního vysílání. Podle Daniela Povolného z Ústavu pro studium totalitních režimů plnila okupace Československa stránky novin i rozhlasové vysílání.
„Byla to zpráva číslo jedna, která přitáhla pozornost k Československu. Média informovala velice rychle a v mezích možností – komunikační kanály nebyly všechny úplně k dispozici, druhá věc je, že do určité míry došlo taky k uzavření hranic, takže se obtížně dostávaly na západ fotografie nebo nějaké magnetofonové nahrávky.
Nicméně díky řadě ochotných lidí na československé straně se to dařilo. Pašovaly se filmy a nahrávky do Rakouska nebo do západního Německa, které tady natočili zase pro změnu naši reportéři nebo naši lidé,“ vypráví Daniel Povolný.
Vysílání v češtině
Několik dní rakouský rozhlas vysílal zprávy také v češtině.
Podle posledních zpráv svobodných rozhlasových stanic na území Československa přijíždějí na území Československé republiky stále další jednotky ozbrojených sil pěti zemí varšavského paktu, které Československo obsadily.
Tam, kde Češi a Slováci rakouský rozhlas naladili, sloužily jako důležitý zdroj nezávislého zpravodajství, ale i praktických informací.
Taktéž od zítřka, pondělí 26. srpna, pojede denně v devět hodin třicet pět minut, opakuji v devět hodin třicet pět minut vlak z Franz-Josefs-Bahnhof přes České Velenice do Prahy.
Útočiště pro československé uprchlíky
V Rakousku solidaritu vyjadřovali obyčejní občané. Po krátkém váhání i politici, kteří se snažili zachovat rakouskou neutralitu.
„Rakousko jako neutrální stát se snažilo, jak se říká, nedráždit. Dokonce se to týkalo i rakouské armády, která se stáhla od hranic a nechala tam chudáky četníky a policisty v těch příhraničních prostorách, jenom aby nedošlo k nějakému konfliktu s postupujícími sovětskými armádami,“ vysvětluje Daniel Povolný z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Země totiž po válce na rozdíl od většiny západních zemí nevstoupila do Severoatlantické aliance. I přes počáteční opatrný přístup rakouské vlády ale bylo Rakousko častým cílem československých uprchlíků.
Podle historiků našlo v zemi útočiště 160 tisíc Čechů a Slováků. Někteří z nich ho využili jako přestupní stanici dále na západ, někteří už zůstali. Od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy letos uplyne 57 let.