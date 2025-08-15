‚Já se bojím s lidmi tykat, protože je to pro mě velký závazek.‘ Masaryk měl známé, ale přátel jen pár

„Kamarády jsem měl z hochů starších - býval jsem rád ve společnosti starších a poslouchal je,“ vyprávěl Tomáš Garrigue Masaryk spisovateli Karlu Čapkovi během o svém dětství během jejich dlouhých rozhovorů. Právě o tom, co pro prvního československého prezidenta znamenalo přátelství, je pátý, poslední díl seriálu Radiožurnálu Neznámý člověk Masaryk.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek

Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek | Zdroj: Národní archiv

„S radostí jsme si v Topolčankách všímali, jak pan prezident už ráno chodí parkem s doktorem Čapkem a živě rozpráví. Ačkoliv večer před tím denně spolu dlouho besedovali,“ vzpomínala v roce 1938 písařka a stenotypistka Tomáše Garrigua Masaryka Julie Svobodová.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž o tom, co pro Tomáše Garrigue Masaryka znamenalo přátelství

„Věděli jsme, že to je nejlepší odpoutání od denních někdy těžkých i nepříjemných povinností hlavy státu, když mohl s některým svým hostem porozprávět o všem možném, jak to uměl ve své vzácné všestrannosti,“ popisovala.

Masaryk své spolupracovníky často zval ke společnému obědu s jeho rodinou. „A dokonce při společných hrách jsme všichni byli veselí a beprostřední jakoby to bylo u vlastních známých a ne u prezidenta republiky. Ten naopak to viděl rád, když se každý choval přirozeně a vesele se smál, jako to dělali vnuci pana prezidenta,“ vyprávěla Svobodová.

„On byl člověk, který velmi dobře ovládal takové to zasítování - mezinárodní i vnitřní. Měl celou řadu známých, ale takové to nejužší, to měl s málo lidmi,“ připomněla historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.

Podle ní bylo pro Masaryka přátelství velmi důležitá a závažná věc. „V roce 1916 se setkal v Paríži s Edvardem Benešem a mluvili spolu o přátelství. A Masaryk mu říkal: kdybychom byli stejně staří, tak by to mezi náma bylo ty a ty. Ale my nejsme stejně staří.  Kromě toho, já se bojím s lidmi tykat, protože je to pro mě velký závazek. A já to potom nedat ruším,“ uvedla Hájková.

Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš | Zdroj: Národní archiv

Jedním z blízkých prezidentových přátel byl advokát František Veselý, se kterým se znal už z doby před první světovou válkou. 

„Masarykovi za ním jezdili do Benešova, rodiny se velmi úzce přátelily. Za války, když byl Masaryk v zahraničí, tak Veselí hodně podporovali třeba dodávkama potravin Charlottu,“ popsala jejich vzájemný vztah Hájková. 

Jak Charlottu Masarykovou, tak Miladu Veselou poznamenaly válečné útrapy. Chralotta byla pod neustálým dohledem rakousko-uherských úřadů, které zatkli a odsoudili do vězení její dceru Alici, dcera Olga byla s Masarykem v exilu, syn Jan musel narukovat do armády a Herbert zemřel v roce 1914 na skvrnitý tyfus.

Advokát František Veselý, přítel Tomáše Garrigue Masaryka | Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Advokát František Veselý, přítel Tomáše Garrigue Masaryka | Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

„A Miladě Veselé zastřelili v Komárně jejího syna, který byl legionářem a který se tam dostal do bojů. A ona od té doby už nikdy ze sebe nesvlékla černé šaty a ten její život skončil. A v tom si byli blízcí ten Veselý s tím Masarykem a byli k sobě velmi otevření,“ vyvsvětlila historička.

„Není to osobité uspokojení z toho, že jsem po celý svůj život, tak podivně a složitě utvářený, zůstal sám sebou. Důležitější je, že v tolika zkouškách zůstaly a ověřily se ty lidské a obecné ideály, které jsem vyznával. Říkám si, že v tom neustálém zápase o lepší příští národa a lidstva stál jsem na straně dobré. To vědomí stačí, aby život člověka byl krásný, a jak se říká, šťastný,“ zaznamenal slova Tomáše Garrigua Masaryka v knize Hovory s TGM Karel Čapek.

I je dva pojil úzký vztah - Čapek si Masaryka velmi vážil, prezident oceňoval spisovatelovu inteligenci a literární talent.

Lucie Korcová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme