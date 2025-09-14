Jablonecké muzeum skla otevřelo depozitář. Uchovává tisíce kusů šperků

Tisíce sbírkových šperků ze skla a bižuterie uchovává depozitář Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, který se mimořádně otevřel veřejnosti v rámci Dne evropského dědictví. Posuvné regály a skříně jsou plné průmyslových nástrojů a hlavně zakázkových i sériových šperků. Ve své době bižuterii od firmy Jablonex nosily ženy na celém světě.

Správkyně depozitáře Iva Mastníková provází skupinku deseti lidí. Postupně ukazuje místnosti, kde jsou uložené nástroje i šperky. „Tady máme bižuterii, která je ze skleněných kuliček. Typický náhrdelník pro Jablonex,“ podotýká.

V Jablonci nad Nisou se poprvé otevřel depozitář muzea Skla a bižuterie. Na prohlídku se dostala i reportérka Českého rozhlasu Liberec Johana Tománková.

Jablonex Group byl jedním z největších výrobců bižuterie na světě, společnost pod sebou měla několik průmyslových výroben. V roce 2008 se rozprodala a výroba skončila o dva roky později.

Teď má Iva Mastníková v ruce náhrdelník s perličkami, které mají různé velikosti a jsou zapletené dohromady. „Je to věčná klasika. Měla to prababička, měla to babička, měla to moje maminka,“ vypráví.

Pak správkyně ukazuje nejrůznější varianty korunek a čelenek, které jsou zdobené a vytvořené různými metodami. Některé jsou inspirované francouzským kabaretem Moulin Rouge, některé koruny připomínají ty, které nosila britská královská rodina a třeba i princezna Diana.

„Největším vlivem na předmět je relativní vlhkost. Venku je vlhko, takže nemůžeme odvětrat a nemáme tady takovou cirkulaci vzduchu. Tak zatím máme uzavřený prostor,“ popisuje obtížnost uchovávání takových kousků správce depozitáře David Lejsek. 

O návštěvu depozitáře byl obrovský zájem. Jestli se ale znovu pro veřejnost otevře, zatím muzeum nerozhodlo. 

