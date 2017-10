Jak prezident jmenoval vlastního premiéra

S blížícími se sněmovními volbami přichází čas ohlédnout se, co určovalo podobu těch minulých. Server iROZHLAS.cz proto přináší seriál Pět momentů, které otřásly českou politikou. Od pondělí do pátku se každý den dočtete o tom nejdůležitějším, co se na politické scéně v posledních dvaceti letech událo. Posledním z momentů je pád vlády Petra Nečase a dosazení „prezidentské“ vlády Jiřího Rusnoka.

Přečtěte si také první díl o éře opoziční smlouvy, druhý o zvolení Václava Klause prezidentem, třetí o volebním patu, který zrodil poslanecké přeběhlíky a čtvrtý o soudem zrušených volbách.

Silná většina slabé vlády

Období voleb, které se navzdory snaze politiků konaly v květnu roku 2010, zamíchalo politickou scénou. Tradičně největší rivalové, ODS a ČSSD, prošli výměnou na vedoucích pozicích. Měsíc před volbami na svou funkci rezignoval předseda ODS Mirek Topolánek. Se stranou měl neshody delší dobu, záminkou pro jeho odchod bylo však až jeho vyjádření pro gay magazín LUI: „Gustav Slamečka, když jde do tuhého, tak uhne. (Tehdejší úřednický premiér) Fischer, ten je Žid, není gay, uhne ještě dřív. To souvisí s jeho charakterem,“ reagoval Topolánek na otázku, jak by popsal gaye pěti slovy. Topolánka nahradil jeho místopředseda Petr Nečas.