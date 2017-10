Jak si Zeman s Klausem rozdělili Česko

O to překvapivější byly volební výsledky. České straně sociálně demokratické, která v předešlých volbách získala pouhých 16 mandátů, vlil krev do žil nový předseda, výrazný řečník Miloš Zeman. Pod jeho vedením se ČSSD, ve stále tvrdší opozici vůči ODS, stala druhou nejsilnější stranou a obsadila ve sněmovně 61 křesel – o sedm méně než vítězná ODS.

S blížícími se sněmovními volbami přichází čas ohlédnout se, co určovalo podobu těch minulých. Server iROZHLAS.cz proto přináší seriál Pět momentů, které otřásly českou politikou. Od pondělí do pátku se každý den dočtete o tom nejdůležitějším, co se na politické scéně v posledních dvaceti letech událo. Prvním z momentů je podpis takzvané opoziční smlouvy, která v roce 1998 zajistila díky podpoře ODS Václava Klause fungování menšinové vlády ČSSD Miloše Zemana.

Dosavadní koalice ODS, KDU-ČSL a ODA dosáhla jen na 99 mandátů z celkových dvou set a nebyla schopná složit většinu. Klaus svou druhou vládu sestavil jen díky dohodě se sociálními demokraty, za níž stál prezident Václav Havel. Sociální demokracie umožnila ODS získat důvěru výměnou za křeslo předsedy sněmovny pro Miloše Zemana. K tomu navíc oslabila pozice ODS ve vládní koalici - nová koaliční dohoda Klausovi zakazovala obcházet své partnery a schvalovat zákony za pomoci opozice, jak bylo občasným zvykem v jeho první vládě. Klaus se také často dostával do sporů s předsedou koaliční KDU-ČSL Josefem Luxem.

Nestabilní menšinová vláda se brzy dostala do problémů. Do té doby rychle rostoucí ekonomika vstoupila na přelomu let 1996 a 1997 do recese. Klaus, neústupný ve svém neoliberálním pohledu na ekonomiku, zareagoval „úspornými balíčky“ - škrty ve výdajích rozpočtu. To vyvolalo spory v koalici i mezi vládou a Českou národní bankou, která byla podle Klause hlavním viníkem nepříznivé ekonomické situace. Do té doby poměrně populární vláda začala ztrácet důvěru veřejnosti a Klausovi nezbylo než zareagovat výměnou některých ministrů.