Hrobka Jakuba Krčína je prázdná, na dně ale našli archeologové úlomky dřeva. Věří, že jsou z jeho rakve

Spočinul slavný budovatel rybníků ve středočeských Obděnicích? Na to se v posledních dnech snaží odpovědět archeologové, kteří zkoumají jeho hrobku na Příbramsku. V roce 1603 si ji nechal postavit sám Krčín, už desítky je ale pohřební komora prázdná. Vědce teď zajímá, jestli v ní byl Krčín někdy skutečně pohřbený. Pomoci jim v tom má i analýza vzorků dřeva. Obděnice 13:42 10. srpna 2023

Na severní stěně presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích visí renesanční náhrobní kámen z červeného mramoru. „Tady vpravo můžete číst latinsky pán Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan,“ ukazuje geofyzik a archeolog Jiří Šindelář.

„Víme, že tento kostel si Krčín nechal opravit. A také víme, že při té opravě vybudoval místo svého posledního odpočinku. Přímo tady před hlavním oltářem si buduje svoji hrobku,“ upozorňuje.

Hrobka je dlouhá 2,2 metru, široká asi 164 centimetrů a klenba je ve výšce 180 centimetrů. Jestli tam Krčín skutečně někdy spočinul, se teď chystají archeologové dokázat. Odstranili prkna ze schodiště před oltářem a do vzniklého otvoru zasunuli sondu s kamerou.

„Dole je zazdívka z kamenů, podlaha je nějaká rozbitá, jsou tam rozbité cihly. To je zajímavá informace, kterou se budeme ještě zabývat,“ slibuje Šindelář.

Kousky dřeva

Hrobka je prázdná, to ale nikoho nepřekvapuje. „Potvrzujeme tím to, co věděli už naši předchůdci,“ říká archeolog. „To zajímavé ale je, že se tam zachovala spousta stop. Ta podzemní místnost prošla složitým historickým vývojem.“

V troskách jsou vidět kousky zetlelého dřeva. „V tuto chvíli pracujeme s teorií, že by se mohlo jednat o zbytky dřevěné rakve,“ přibližuje archeolog Šindelář hlavní objev tohoto výzkumu.

„Nemáme důvod se domnívat, že by to byl hrob kohokoliv jiného než právě Jakuba Krčína. Zásadní zjištění tohoto průzkumu tak bude, že Krčín byl opravdu původně pohřben v Obděnicích,“ věří vědec.

Z fotek a videí pořízených sondou vzniknou speciální trojrozměrné snímky. Odborníci tak budou moci hrobku prozkoumat i ve virtuální realitě.