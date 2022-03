Komenský se narodil před 430 lety. Učitel národů nechodil několik let do školy

Je známý jako učitel národů, jméno po něm nese řada základních škol napříč Českem a zároveň se o něm vypráví prostořeké říkanky. Jan Amos Komenský se narodil přesně před 430 lety na Moravě. Proslavil se nejen jako pedagog, ale i jako teolog, filozof a spisovatel. Sám přitom několik let do školy chodit nemohl. V dětství mu při epidemii moru zemřeli rodiče a on musel začít pracovat. Praha 18:41 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Amos Komenský | Foto: Czech News Center/Rusinova Maria | Zdroj: Profimedia

„Jako stařec to reflektuje tak, že teprve když mu nebylo dovoleno chodit do školy, tak si uvědomil, jaká je to vzácnost,“ vyprávěl už dříve ve vysílání Radiožurnálu komeniolog Jan Hábl.

Jan Amos Komenský se narodil přesně před 430 lety.

Komenský se podle něj narodil do obyčejné rodiny Jednoty bratrské. Po smrti rodičů, když už několik let nemohl chodit do školy, si Komenského jako bystrého chlapce všiml jeden biskup. „Jan Lánecký v Jednotě bratrské. V podstatě ho adoptoval, vzal ho do své rodiny a umožnil mu opět chodit do školy. Komenský na toto vzpomíná jako na úžasný okamžik,“ dodává Hábl.

Komenský studoval i na univerzitách v německém Herbornu a Heidelberku. Po návratu domů založil rodinu a pracoval v Přerově a Fulneku jako učitel a kazatel.

Zlom třicetileté války

Jeho život zásadně změnilo stavovském povstání a třicetiletá válka. Přišel o manželku i dvě děti a jako protestant se musel skrývat.

Pod vlivem těchto událostí napsal známé dílo Labyrint světa a ráj srdce - alegorii o hledání lidského štěstí. Nakonec musel podle Hábla svou rodnou zemi opustit nadobro:

„Kolem Bílé hory to byl opravdu veliký zlom. Veselý, radostný, optimistický Komenský, který píše veliké encyklopedie a žasne nad krásou stvořeného světa, tak se to najednou zlomila. A najednou vidíme Komenského, jak zestárl, jak vnímá svět jako labyrint, který je nebezpečný a bolavý.“

Komenský odešel do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry, kde s přestávkami žil až do roku 1656. Mezitím pobýval také ve Švédsku nebo v Uhrách, kam si ho pozvali, aby reformoval tamní školství. Jeho učebnice Brána jazyků otevřená se používala v celé Evropě. Komenský formuloval několik didaktických zásad.

„Asi nejdůležitější je zásada názornosti, která směřuje přímé zkušenosti žáka, kdy má k dispozici pomůcky, reálné objekty a podobně. Druhá je zásada systematičnosti a soustavnosti, která vede k navazování učiva na sebe,“ popisuje děkan Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem Jiří Škoda.

Komenský podle Škody prosazoval i metodu škola hrou. Dbal také na to, aby si děti učivo opakovaly, a látka pro ně byla přiměřená podle věku. Posledních čtrnáct let svého života strávil Komenský v azylu v holandském Amsterdamu, kam odešel po vypálení Lešna.