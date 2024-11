Československo ať žije, volali po Opletalově pohřbu. Stovky studentů pak nacisti poslali do koncentráku

Přenesme se o 85 let zpátky, do 15. listopadu 1939. Na pražský Albertov se tehdy převážně studenti přišli rozloučit s Janem Opletalem. Čtyřiadvacetiletý medik zemřel poté, co ho postřelili 28. října při oslavách založení Československa, což ale nacisté přísně zakázali. Poslední rozloučení nakonec přerostlo do dalšího velkého protestu proti okupantům.

