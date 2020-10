Před 30 lety se Palachovy ostatky vrátily na Olšanské hřbitovy. Původní hrob zničili komunisté

Téměř dvě desetiletí trvalo, než se urna s popelem Jana Palacha vrátila na Olšanské hřbitovy v Praze. Převezli ji tam z jeho rodných Všetat přesně před 30 lety, 25. října 1990. Původní hrob studenta, který se upálil v lednu 1969 na protest proti srpnové okupaci v roce 1968, komunisté zlikvidovali na začátku 70. let. Vadilo jim, že se stal poutním místem. Hrob mohl být obnovený až po sametové revoluci. Praha 9:38 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrob Jana Palacha, Olšanské hřbitovy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uložení na Olšanech znamenalo symbolickou nápravu toho, jak s Palachovými ostatky zacházel komunistický režim po jeho smrti v lednu 1969, kdy se student upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Jana Palacha pohřbili 25. ledna 1969, tehdy ještě na Olšanských hřbitovech.

Poslední rozloučení se stalo tichou manifestací za svobodu - zúčastnilo se ho na 200 tisíc lidí. Palachův hrob se stal poutním místem.

„Veřejná bezpečnost tam pravidelně hlídkovala a společně s pracovníky hřbitovní správy odklízela četné květiny, různé vzkazy, svíčky a podobně. Nakonec se rozhodli komunisté z městského výboru KSČ, že zlikvidují tohle místo,“ říká historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Už v červnu 1970 odstranili bronzovou náhrobní desku s reliéfem ležící postavy. Náhrobek rozřezali na kusy a roztavili. Zabránit tomu nedokázal ani její autor, sochař Olbram Zoubek.

„Já chtěl aspoň, aby to odložili. Ale oni to v noci ukradli a uklidili. A potom před Vánocema to roztavili v tý samý slévárně, kde to slívali,“ vzpomínal Zoubek pro projekt Paměť národa.

Tlak na exhumaci

Jak se blížilo páté výročí činu Jana Palacha, Státní bezpečnost čím dál víc tlačila na jeho matku a bratra, aby souhlasili s exhumací těla a likvidací hrobu.

„Využívala k tomu hřbitovní správu, zaměstnance hřbitova, kteří při jednáních vyhrožovali, že pokud nebudou souhlasit s exhumací, tak že skončí ty ostatky v hromadném hrobě,“ říká historik Blažek.

Palachovy ostatky byly nakonec exhumovány v říjnu 1973 a spáleny ve strašnickém krematoriu. Urnu se synovým popelem odvezla Libuše Palachová do Všetat.

„Maminka byla udržovaná v takovém velkém strachu, že ta urna bude ukradená. Takže se podařilo té Státní bezpečnosti docílit toho, že ona uložila tu urnu do toho rodinného hrobu až po tom pátém výročí,“ dodává Blažek.

V lednu 1989, na 20. výročí Palachovy smrti, obsadila Všetaty Státní bezpečnost. Chtěla lidem zabránit v tom, aby tam uctili studentovu památku. Policejním hlídkám proklouzli jen tehdejší mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý s kamarádem.

„A doplazil jsem se tedy k tomu hřbitovu a na ta místa, na která jsem viděl, že má ten hrob, tak jsem hodil tu trnovou korunu,“ vyprávěl Devátý pro Paměť národa.



Na Olšany se urna s Palachovým popelem vrátila až po sametové revoluci, na podzim 1990.