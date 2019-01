Komunistům vadil i Palachův náhrobek na Olšanech. Nechali ho odstranit, ostatky převezli do Všetat

Tělo studenta, který se v lednu 1969 upálil na protest proti srpnové okupaci a následné normalizaci, bylo exhumováno bez souhlasu jeho příbuzných. Náhrobek, vytvořený do podoby ležícího člověka, měla rodina odstranit. Jeho tvůrce Olbram Zoubek se osobně snažil přesvědčit úřady, aby náhrobek ponechaly na místě, ale neuspěl. Od pohřbu Jana Palacha uplynulo v pátek 50 let. Praha 9:46 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrob Jana Palacha, Olšanské hřbitovy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chodíme pravidelně. Já určitě takových deset let. A co bydlíme s manželem, tak osm,“ popisuje Radiožurnálu žena, která přišla uctít památku Jana Palacha na pražské Olšanské hřbitovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komunistický režim se snažil zahladit stopy po Palachovi. Odstranil i jeho náhrobek. Více si poslechněte v reportáži Ĺubomíra Smatany

Hrob Jana Palacha kousek od hlavního vchodu je stále obsypaný květinami. Nejenom v době výročí, ale v podstatě celý rok. Takhle ho tady vídává Zuzana Jiránková, která opět přinesla svíčku.

„Nejenom v tomhle období, teď, když je 50 let od chvíle, kdy to udělal. To je pochopitelné, ale vždycky – na Vánoce, na dušičky, při jakékoliv příležitosti přijdete, tak nemáte šanci náhrobek vidět,“ popsala Jiránková.

‚Zde žil a odtud za svobodu českého národa na smrt odešel.‘ Po stopách Jana Palacha ve Všetatech Číst článek

Roztavený náhrobek

Náhrobek ve tvaru ležícího člověka osadili pozůstalí na hrob 29. června 1970. O 11 dnů později dostala Libuše Palachová dopis s výzvou, aby náhrobek odstranila.

Autor náhrobku Olbram Zoubek vzpomínal, jak šli za prezidentem Ludvíkem Svobodou a snažili se to změnit: „Pro nás přijela nějaká úřednice. Když jsem řekl, kdo jsme, tak obešla pult, poklonila se po pás tetičce. Bylo to strašně dojemné. Pak šla dozadu. Za chvíli se vrátila celá ubrečená, doslova strhaná, jak ji někdo vzadu strašně sprdnul, a řekla, že prezidentská kancelář nebude nic dělat, že je to marné. Tak jsme šli na primátora, který nás také nepřijal.“

Sochař neuspěl, náhrobek ale neodstranil. Udělala to za něj Státní bezpečnost 17. července 1970. Tajně a v noci. Ještě pár měsíců zůstala deska ve skladu na hřbitově, pak ji roztavili.

Hrob Jana Palacha, Olšanské hřbitovy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dopisy Palachové

U hrobu ale nadále hlídkovali uniformovaní policisté, na což si matka Jana Palacha Libuše Palachová stěžovala dopisem prezidentské kanceláři. Ten je uložen v archivu. „Libuše Palachová žádala odstranění hrazení kolem hrobu a současně vyslovovala nespokojenost nad tím, že je okolí synova hrobu stále pod dozorem hlídky Veřejné bezpečnosti, a žádala zrušení tohoto opatření. Návštěva trvala půl hodiny. Libuše Palachová byla velmi rozrušená a neustále plakala,“ píše se v archivních záznamech (podívat se na ně můžete na konci článku).

Zajíc, Hlavatý, Rips nebo Siwiec. Jan Palach nebyl jedinou ‚živou pochodní‘ Číst článek

Ke hrobu ale stále chodili lidé, a tak ostatky Jana Palacha nechali komunisté exhumovat a spálit pod dozorem Státní bezpečnosti. Hrob dostala jiná osoba, ale ani to nepomohlo, vzpomíná dcera Olbrama Zoubka Polana Bregantová.

„Myslím nějaká paní – Anna… nevím jak dál, ale celou normalizaci jsme na hrob neznámé paní - která tam možná ani nebyla fakticky pohřbená, byl to jenom nápis, aby se odpoutala pozornost - my, ale i spousta dalších lidí nosili kytky a svíčky. Zejména v lednu, ve výročí,“ popisuje Bregantová. Rodina popel umístila v rodinném hrobě ve Všetatech.

V roce 1990 se urna s popelem na Olšanské hřbitovy vrátila a Olbram Zoubek vyrobil nový bronzový náhrobek podle modelu, který měl celá léta schovaný v ateliéru.