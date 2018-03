Pád Jana Masaryka byl iniciován vnější silou, vycházíme z exaktních experimentů, říká kriminalista

Smrt Jana Masaryka před 70 lety dodnes nedokázaly objasnit desítky odborníků. A objevují se i další hypotézy. Tak třeba podle jedné z posledních dva muži měli vzít bezvládné tělo a vysunout ho ven přes parapet a vystrčit ven. Forenzní biomechanik, kriminalista a soudní znalec Jiří Straus, který v roce 2002 vypracoval podrobný posudek, si je ale v jednom jistý – pád byl iniciován vnější silou. Praha 20:00 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vím, že to neodpovídá spontánnímu, sebevražedného pádu,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál moderátorce Patricii Strouhalové.

K takovému závěru dospěl poté, co vycházel z přesných dat – dokumentace a ohledání místa činu, pitevní protokol, vzdálenost a místo dopadu, poloha těla – a také z exaktních experimentů, které se svým týmem více než dvacet let provádí.

Podle těchto experimentů dokážou přesně rekonstruovat pád lidského těla – podle trajektorie a rotace těla lze s velmi vysokou přesností říci, zda pád odpovídá pádu způsobením vnější síly, nebo zakročení vzdad, vykročení vpřed nebo o nešťastnou náhodu.

„Musel se dostat za vnější parapet na římsu pod oknem, jedině z této polohy je technicky přijatelná varianta, aby tělo padalo vzad,“ dodává s tím, že je nepravděpodobné, aby byl v nějaké poloze přímo v okně.

Za nepravděpodobnou variantou považuje také to, že by se Jan Masaryk z římsy odrazil sám. „Když si představíte, že stojíte u zdi, kde je 40 centimetrová římsa, pod vámi je 14 metrů hloubka, to by se neodrazil v podstatě ani trénovaný sportovec,“ uzavírá.

