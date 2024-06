Je to i pocit řekněme smíření, říká o oslavách vylodění v Normandii režisér Marhoul

V Normandii vyvrcholí oslavy 80. výročí vylodění spojenců. Během tří dnů by se tam mělo objevit až milion hostů, včetně 25 prezidentů nebo premiérů. „To, co se dělo před 80 lety v Evropě, druhá světová válka, samozřejmě není vůbec zapomenuto, ale na druhou stranu cítím, že se Evropa přece jen za ty desítky let posunula směrem k míru,“ říká režisér a příslušník aktivních záloh České armády Václav Marhoul. Rozhovor Caen 12:26 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vylodění v Normandii na slavném snímku Roberta F. Sargenta, 6. června 1944 | Foto: National Archives and Records Administration

Jak prožíváte vy toto výročí?

Popravdě řečeno, velmi silně, emotivně. Byť je to pro mě už po šesté, co jsem tady. Byl jsem tady poprvé v roce 1994, když už bylo možné cestovat. A opravdu ta atmosféra je tady obrovsky silná, nabitá emocemi. Na každém kroku na vás dýchne historie a osudy všech těch lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Vědí něco účastnici té akce, ať už historici, vojáci, starostové z Francie či odjinud o zapojení československých jednotek do téhle operace, byť tedy nejčastěji ze vzduchu nebo také v pozemní armádě?

Vědí to velmi dobře ve vesnici, která je od místa, odkud právě s vámi hovořím, asi jenom dvacet kilometrů. Je to městys, jmenuje se Arromanches.

A tam to vědí velmi dobře, protože tam se 24. září roku 1944, byť pravda s tříměsíčním zpožděním, vylodila první samostatná československá obrněná brigáda, která potom ale nebyla nasazena do postupu směrem k Belgii, Francii a Československu.

Až do konce války obléhala přístavní město Dunkerk, k velkému zklamání příslušníků obrněné brigády československé. Oni si původně mysleli, že půjdou do Československa. Samozřejmě, byl to jejich řekněme sen, ale z mnoha důvodů bohužel byli operačně určení právě k tomu, aby zůstali ve Francii a drželi v šachu německou posádku.

Mír v Evropě

Jak si výročí vylodění v Normandii připomínají Němci, tedy účastníci vzpomínkových akcí ze země, která už desetiletí reflektuje svou válečnou minulost?

Samozřejmě většina lidí, co jsou tady, jsou Francouzi, Britové, Američani, Kanaďané. A teď nemyslím ty lidi, co sem přivezli veškerou vojenskou dobovou techniku – a té jsou tady tisíce a tisíce kusů, opravdu velmi raritních kusů do té míry, že člověk ani netuší, že vůbec něco takového bylo vyrobeno – ale jsou tady i němečtí turisté, samozřejmě.

Vylodění v Normandii se zúčastnili i Čechoslováci, naživu už ale není ani jeden, uvádí Stehlík Číst článek

Ale já si myslím úplně upřímně, že to, co se dělo před 80 lety v Evropě, druhá světová válka, samozřejmě není vůbec zapomenuto, ale na druhou stranu cítím, že se Evropa přece jen za ty desítky let posunula směrem k míru.

Ať si myslí, kdo chce, co chce o Evropské unii, tak tohle je jeden z nejzásadnějších úspěchů Evropské unie – že díky tomu, že neexistují národní státy, že máme volné, prostupné hranice, že jsme spojeni v unii, tak spolu neválčíme a je mír.

Takže je to i pocit řekněme smíření. Byl jsem tady před deseti lety na těch základních, největších oslavách, které jsou 6. června. Je to taková velká ceremonie. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) se to odehraje zase znovu jenom pár kilometrů odtud na pláži Omaha.

Tam jsou ti premiéři, prezidenti, králové a tak dále. Budou jich tam dneska desítky. A před deseti lety tam došlo k symbolickému aktu, že na té pláži si podal ruku americký veterán s německým veteránem.

Byl to velmi silný okamžik, na který v životě nezapomenu. Takže je to řekněme „překonáno“, ale není to zapomenuto.