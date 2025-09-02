‚Jeden z nejvýznamnějších nálezů.‘ Archeologové v Rychnově nad Kněžnou objevili strážní věž z 15. století
V Rychnově nad Kněžnou vzniká nové komunitní centrum. Buduje ho Jednota bratrská, která ve městě působí už od poloviny 15. století. A právě z této doby objevili archeologové na místě budoucí stavby pozůstatky strážní věže. Jde podle nich o jeden ze dvou nejvýznamnějších historických nálezů pro město. Podoba středověkého Rychnova nad Kněžnou totiž není dodnes úplně známá.
„Nacházíme se v okraji středověkého města – v místě, kde se do města vstupovalo,“ říká archeoložka Martina Beková na stavbě komunitního centra Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou.
Poslechněte si celou reportáž od Jiřího Hofmana z Českého rozhlasu Hradec Králové
„Vstupovalo se sem i k hradnímu pahorku, posléze k zámeckému pahorku, kde stálo opevnění, které bylo součástí rychnovské držby,“ popisuje Beková.
Na stavbě je vidět opukové skalní podloží, do kterého byla po odsekání založena původní stavba. „Poměrně jednoduše se nám hledal jeden východní obrys té stavby a vidíme, že půdorys, do kterého byla zahloubena, spadla po požáru. K této totální destrukci muselo dojít v druhé polovině 15. století,“ vysvětluje archeoložka.
To archeologům naznačuje keramický materiál, který na místě našli. „Máme vytažených 20 stavebních kyblíků plných keramiky, která je silně obalená blátem. Víc jsme to zatím nečistili,“ popisuje Beková.
Proto Martina Beková se svým týmem nálezy prohlédla pouze při ukládání do kyblíků. „Vidíme, že je ta keramika velmi slušně provedená – jsou to tenkostěnné kusy, je na tom červené malování a především je tady poměrně velké množství kachlů, které jsou precizně zpracovány,“ pokračuje archeoložka.
„Běžné jsou takzvané režné kachle nepolévané. Tady se objevují přesně ty vzory, které známe z nepolévaných kachlů, ale jsou tady i s polevou, což zase značí bohatství prostředí, ve kterém byly používány,“ říká Beková.
‚Brána k životní změně‘
Správci sboru Jednoty Bratrské Martinu Vlčkovi nález přidělal na stavbě starosti, přesto v něm vidí symboliku. „Jednota bratrská tu působí od roku 1460. Je to přesně ta doba, ze které jsou tyhle vykopávky,“ říká správce.
„Chceme být branou pro lidi, kteří mají nějaké těžkosti, problémy a chceme jim nabídnout řešení. Pro ně to často může být první krok, brána k životní změně. Takže za to jsme rádi, že se to odhalilo,“ dodává Vlček.
„Pro Rychnov je to určitě jeden ze dvou nejvýznačnějších objevů,“ uzavírá Martina Beková. Nové komunitní centrum by mělo stát na místě původní středověké brány do konce roku 2026.