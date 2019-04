Čeští archeologové objevili v Izraeli možné základy Šalamounova chrámu. Nestojí ale v Jeruzalémě

Zatímco o Prvním chrámu v současném Jeruzalémě neexistují přímé archeologické důkazy, místo zvané Tel Moca ukryté pod dálničními mosty vydává překvapivé nálezy.

„Začátkem devadesátých let se správa silnic rozhodla tuhle část dálnice číslo jedna mezi Tel Avivem a Jeruzalémem přestavět a zrušit tak obávanou zatáčku smrti,“ líčí pro Radiožurnál Šua Kisilevičová z Izraelské památkové správy, jak na existenci chrámu vůbec přišli.

Před výstavbou dálnice tu museli udělat záchranný průzkum.

„Projektanti později potřebovali trochu změnit velikost a umístění pilířů. Tak jsme se vrátili udělat ještě další záchranný průzkum na tom malém kousíčku země, kam se měl pilíř posunout. Nečekali jsme, že tam ještě něco najdeme. A tamhle, kde vidíte ty kýbly, jsme najednou narazili na soubor náboženských předmětů. To bylo něco naprosto unikátního. Nic takového v celé jižní Levantě nemáme,“ vysvětluje Kisilevičová.

Polovinu archeologů, kteří se vykopávkám věnují, tvoří čeští studenti a profesoři. Na výzkumu se podílí i docent Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. „Kromě té naší malé skupiny tady máme už jen lidi z Izraelského památkového úřadu, pár lidí z Tel Avivu a je to o to zajímavější, že tady máme dělníky Palestince, kteří nám vaří výborná jídla a dělají ty záchranné rekonstrukční práce,“ říká.

Rozbití kultu

Podle Čapka některé zdejší nálezy zásadně mění pohled na historii. A někteří věřící židé a křesťané by z toho nemuseli mít radost.

„Řada lidí, kteří mají nějaké náboženské zázemí, vychází z biblických textů a z představy nějakého kontinuálního monoteistického kultu a chrámu v Jeruzalémě. Teď ale zjišťujeme, že ta centralizace neproběhla tak důkladně a že ten kult nebyl tak monoteistický, jak se předpokládalo,“ přibližuje Čapek. Na místě totiž archeologové nalezli náboženské symboly několika bohů z různých kultů.

Práce nejprve znepříjemňovalo počasí. „První dny byla opravdu zima, což bylo hodně překvapivé. Nikdo si nevezl žádné teplé oblečení, takže jsme se tu docela klepali chladem. Ale už je to lepší. Jak už neprší, je to fajn,“ popisuje zážitky z Izraele Terezie Buštová z Katolické teologické fakulty.

Je jedním z českých studentů, kteří na vykopávkách tuto sezónu pracují. Podle docenta Filipa Čapka je to pro ně jedinečná příležitost, jak spojit akademická studia s praktickým výzkumem.

Biblická stavba

Šua Kisilevičová tvrdí, že to, co právě vykopávají, se velmi podobá biblickému popisu Prvního chrámu. „Je to stavba ze stejného období. Má stejný půdorys, jsou tu stejné motivy, včetně dvou sloupů před vchodem do budovy. To všechno přesně známe z popisu Šalamounova chrámu.“

Podle ní archeologicky Šalamounův chrám v Jeruzalémě neexistuje, vykopávky by proto mohly být právě onou biblickou stavbou. „A co když je Šalamounův chrám tohle před námi? Co když je právě tady místo původního Jeruzaléma? Myšlenka je to nebezpečná a spousta lidí by tohle určitě nechtěla slyšet,“ objasňuje Kisilevičová, proč je téma starého Jeruzaléma potenciálně výbušné.

Práce na lokalitě ještě potrvají několik sezon. Češi by se na nich rádi i nadále podíleli. Cílem prací je tento naprosto unikátní chrám z biblické doby co nejdříve zpřístupnit veřejnosti.