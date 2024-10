Jihočeši zaspali? Žižkovu mohylu u Přibyslavi tvoří kameny z mnoha míst, z rodného kraje jen tři

Mezi významnými daty české historie se už na základní škole učíme 11. říjen 1424, úmrtí Jana Žižky, jednoho z nejslavnějších jihočeských rodáků. U Přibyslavi, na místě kde údajně zemřel, mu pražští sokolové postavili v roce 1874 kamennou mohylu podle projektu architekta Wiehla. Přibyslav 10:26 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žižkova mohyla u Žižkova Pole na Havlíčkobrodsku | Foto: Irena Šarounová

Jak bývalo zvykem, jsou do jejího podstavce vsazeny symbolické kameny z mnoha historických míst a řádně popsány. Celkem jich je 67, hlavně z východních a středních Čech a z Prahy. Pokud ale hledáme jihočeské lokality, najdeme pouze tři.

Jeden kvádr nechali přivézt sokolové z Písku, další Čtenářská beseda v Pacově. Husinecký poštmistr Antonín Šebelle již roku 1873 věnoval do Přibyslavi kámen z rodného domku Jana Husa v Husinci. Ostatně pan Šebelle měl v převážení kamenů zálibu – do Husince zase dovezl kámen z Kostnice.

Jiné kvádry než tři uvedené v přibyslavském pomníku nenajdeme. Marně bychom hledali třeba Trocnov. Jako by Jihočeši zaspali.

Ale snad lepší nic, než kámen věnovaný do Žižkovy mohyly Besedou v Oustí nad Orlicí, na kterém čteme vytesaný militantní nápis: „Co neprorazí slovo, to rozbortí palcát“. Že by ta naše příslovečná holubičí povaha?

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Daniel Kovář.