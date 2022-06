Padevět: Bez Pražského povstání by asi bylo víc masakrů. Ty předznamenaly zvěrstva na Němcích

Jiří Padevět letos vydal dvě knihy – 1945 a Kronika Protektorátu. „Tím, že zpracovávám ty hrůzy, si daleko líp uvědomuju, že pořád žijeme v dobrém světě,“ přibližuje, co ho na období druhé světové války zajímá. „Jenže než jsem knížku 1945 vydal, začala válka na Ukrajině. A ukázalo se, že ty příběhy jsou platné pořád, můžou se stát kdykoliv a komukoliv.“ Praha 0:10 12. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Padevět | Foto: Jakub Pavlovský | Zdroj: Český rozhlas

Do období, které Padevěta jako nakladatele a spisovatele zajímá, spadá i Pražské povstání na sklonku druhé světové války.

„Kdyby k němu nedošlo? Tehdy útočily na Prahu jednotky SS a takzvané bojové skupiny z mnoha směrů, a to na Pankrác i ze strany Kobylis. Páchaly velmi odporné a rozsáhlé masakry civilního obyvatelstva. Pokud by povstalci tyto jednotky nezadržely, tak by byly zřejmě tyto masakry daleko větší,“ spekuluje Padevět v pořadu Záložka Radia Wave.

Bez Pražského povstání by to měli jednodušší i ti Němci, kteří se snažili dostat k americkým liniím, mnohem snadněji by totiž mohli odcházet přes mosty ve městě.

K masakrům obyvatel docházelo nejen v Praze, ale i na Moravě, na Šumavě a jinde. Padevět o tom píše v knize Krvavé finále.

„Většinou se to týkalo celých rodin, zmasakrovány často končily i malé děti a staří lidé. To možná předznamenává zvěrstva, která pak následovala s opačným pólem – na českých a moravských Němcích,“ připomíná spisovatel.

Závěr války přinesl ale také pozitivní příběhy. „Humanista Přemysl Pitter neváhal těsně po válce velmi chytrým způsobem získat do správy několik zámků ve středních Čechách a shromažďoval tam bezprizorní děti, německé i židovské, a staral se o ně. Pitter by skutečně morální maják. Příznačné je, že po únoru 1948 musel utéct před komunisty,“ vypráví nakladatel a připomíná další významnou českou postavu:

„Pavel Tigrid se nebál jako jeden z mála novinářů psát o tom, co se děje v českém pohraničí těsně po válce. Naštěstí byl na začátku roku 1948 v Paříži, když si pro něj přišli dva dny před samotným převratem.“

„Už profesor Bedřich Loewenstein kdysi napsal: ‚Každý národ trpí historickým autismem, dívá se na historii z pohledu svého národa a moc nevidí, co se děje okolo.‘ U vnímání historie je ale důležité se na to zkusit dívat s odstupem,“ dodává Padevět.

Kdy se u něj objevila touha objevovat historii, jak vznikají jeho mikropříběhy a na čem teď pracuje? Poslechněte si celý rozhovor.