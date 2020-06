Viníci podléhali rozkazům, potrestán nikdo nebyl, říká Padevět o masakru Němců v Postoloprtech

Konec druhé světové války se v Československu nenesl jen v duchu oslav vítězství. Na některých místech si Češi brutálně vyřizovali účty s německými civilisty. Jeden z největších masakrů se stal v Postoloprtech na Lounsku. 4. června roku 1945 tam čeští ozbrojenci postříleli nejméně 763 Němců, většinou mužů. V hromadných hrobech se však našla i těla několika žen a dětí. Spisovatel Jiří Padevět o události mluvil na Radiožurnálu. Praha 19:08 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Padevět | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Mohl byste prosím připomenout, co se v Postoloprtech stalo a proč se to stalo?

Stalo se to proto, že vlastně oprávněně, po nacistické okupaci český národ nenáviděl vše německé. Takže ty vraždy byly na denním pořádku, tato však vyniká svou masovostí a organizovaností.

To vraždění, neboli internace, začalo už na konci května, kdy byli Němci ze širokého okolí internování v kasárnách, které už nestojí, a také v takzvané bažantnici, která sloužila předtím jako internační tábor pro osoby ze smíšených manželství a pro takzvané židovské míšence. Čili ta hrůza se tam odehrávala na několika místech. A jak jste správně říkala, jedná se nikoli o jednu z největších, ale o největší masovou vraždu po konci druhé světové války (v Česku, pozn. red.).

Kdo byl za tu vraždu zodpovědný, a byli viníci potrestáni?

Co je na tom nejsmutnější, těmi hlavními pachateli byli jednak příslušníci pravidelných jednotek československé armády, tedy žádní lokální ozbrojenci nebo muži, kteří se chopili zbraní a vyrazili za pomstou. A jednak příslušníci obranného zpravodajství, což byla taková vojenská kontrarozvědka. Takže osoby, které podléhaly nějakým rozkazům.

Ten incident, ta vražda, byla vyšetřována až v roce 1947, kdy na jaře začaly chodit na různé státní instituce anonymní dopisy, které to, co se dělo v Postoloprtech popisovaly a dokonce označily některé z velitelů jménem. Nicméně nakonec nebyl vůbec nikdo potrestán a to vyšetřování, přestože byla vedle policejního vyšetřování zřízena dokonce i speciální parlamentní vyšetřovací komise, ukončil únor 1948 a od té doby se o té události už jenom mlčelo.

O události se nemluvilo až do Sametové revoluce v roce 1989, proč?

Já si myslím, že především proto, že komunisté, tak jako všechno, křivili dějiny. Vykládali si je tak, jak potřebovali a to, že jsme byli na konci války, resp. na začátku míru, také pachateli, to se jim příliš nehodilo do jejich zidealizovaného výkladu dějin.

Kasárna v Postoloprtech | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported