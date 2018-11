Před 55 lety došlo k atentátu na Kennedyho. Dnes místo v Dallasu připomínají kříže na silnici

V New Yorku je po něm pojmenované letiště. Přesně na místě, kde zemřel, je to komornější. Američani si ve čtvrtek kromě Dne díkuvzdání připomínají také jedno smutné výročí, 55 let od atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v Dallasu.

Dallas 11:20 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít