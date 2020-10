Byl to vynikající pilot, napsal o československém letci Josefu Františkovi britský premiér Johnson

Britský premiér Boris Johnson ocenil výkony pilota Josefa Františka během bitvy o Británii. Od té letos uplyne 80 let a Čechoslovák létající v polské peruti v RAF v ní patřil mezi piloty s nejvíce sestřely. Johnson v dopise, který zveřejnil na twitteru britský velvyslanec v České republice Nick Archer, vzdal Františkovi hold. „Josef byl vynikající pilot a jeho odkaz jako jednoho z nejvýznamnějších pilotů bitvy o Británii o tom svědčí,“ napsal. Londýn 21:46 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johnson v dopise, který zveřejnil na twitteru britský velvyslanec v České republice Nick Archer, vzdal Františkovi hold. „Josef byl vynikající pilot a jeho odkaz jako jednoho z nejvýznamnějších pilotů bitvy o Británii o tom svědčí,“ napsal | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsem potěšen, že mohu vzdát hold Josefu Františkovi při příležitosti připomínky osmdesáti let od bitvy o Británii,“ ocenil československého pilota v dopise, na který jako první upozornil server Seznam Zprávy, Johnson.

Český pilot RAF Josef František zanechal v Británii stopu. Stíhačka Hurricane nese jeho označení Číst článek

Britský premiér se zmínil o Františkově působení v RAF, kdy za pouhý měsíc sestřelil 17 nepřátelských letadel. Nelétal ale v řadách československé 310. stíhací peruti, ale v polské 303. peruti.

„Josefova služba a oběť hrály důležitou roli v zajištění bezpečí pro budoucí generace a zaslouží si naši nejhlubší vděčnost. Jde o bolestnou připomínku toho, jak mnoho dlužíme nejen letcům, kteří statečně bojovali v oblacích, ale také všem statečným mužům a ženám mnoha národností, jejichž pozoruhodná odvaha nám pomohla vyhrát bitvu o Británii a zvrátit vývoj druhé světové války,“ napsal Johnson a zmínil i 85 československých pilotů, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF.

Josef František spolu s Poláky bojoval už od podzimu 1939 a nad Anglií dosáhl 17 ověřených sestřelů. Polští velitelé to přitom s individualistou a často nedisciplinovaným letcem, který zahynul 8. října 1940, neměli jednoduché. Přesto jej obdivovali a nechali u sebe létat.

Josef František prošel Polskem a Francií; po službě v RAF navíc zamířil bojovat i do Sovětského svazu.

Františkova metoda

Ve vzduchu se František, kterému osud dopřál pouhých 26 let a jeden den života, měnil ve vlka samotáře. S nesmiřitelnou nenávistí útočil na německá letadla, a to často bez ohledu na rozkazy a pravidla, čímž dostával do potíží i své vlastní kolegy. „Byl to pilot, jaký nikdy předtím neexistoval a dlouho existovat nebude. Vrhal se do boje sám, bez ohledu na nepřátelskou převahu,“ prohlásil o něm nicméně s uznáním jeden z velitelů polské perutě.

Chvíle slávy, poté věznění nebo emigrace. Před 75 lety se domů vrátili českoslovenští letci z Británie Číst článek

Český pilot proslul touhou po boji, který vyhledával za každých okolností a doslova za každou cenu. Jeho individualismus nakonec vedl k tomu, že v ní získal statut hosta. Nemusel tak létat ve formaci, kterou stejně často opouštěl, a mohl se naplno věnovat volnému stíhání.

Poláci tomu dokonce říkali „Františkova metoda“ - osamělý pilot Hawkeru Hurricane vyčkával nad pobřežím Anglie a útočil na vracející se německá letadla. Byl to trochu záškodnický způsob boje, protože po náletu a mnoha hodinách letu už byly posádky unavené a často i raněné. Na druhou stranu dosáhl František jen třetiny ze svých 17 vítězství nad neobratnými bombardéry a většinu jeho sestřelů tvořily messerschmitty „stodevítky“, které byly výkonnější než jeho hurricane.

Muzeum bitvy o Británii získalo německý Heinkel. Namalovalo jej jako stroj, který sestřelil Čechoslovák Číst článek

Všechny své vítězné souboje četař František (povýšení do důstojnické hodnosti se za života nedočkal) přitom svedl během necelého měsíce. Do boje se poprvé vydal 2. září 1940 a hned si připsal první sestřel; poslední vítězství mu na kontě přibylo 30. září. Stále více se něm ale projevovala únava, přestože on sám si to odmítal připustit. Nakonec se ale velitel perutě, i s přihlédnutím k opakovaným Františkovým výstřelkům, rozhodl poslat svého českého hosta na dovolenou.

Té už se ale Josef František nedočkal, se svým hurricanem havaroval po návratu z běžného hlídkového letu, při kterém se ani nesetkal s nepřítelem. Příčiny havárie se nikdy nepodařilo odhalit. Podle jedné teorie ji způsobilo pilotovo vyčerpání a nepozornost při přistávání, podle jiné se František chtěl na konci letu předvést akrobatické umění při nízkém letu své dívce a zavadil o střechu domu. Jisté je, že u trosek našli prakticky netknuté pilotovo tělo - ale se zlomeným vazem.