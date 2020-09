Český pilot RAF Josef František zanechal v Británii stopu. Stíhačka Hurricane nese jeho označení

„Tady vidíme československou vlajku vedle kokpitu a zde na trupu je označení: sériové číslo R4175 a velká písmena RF-R. To je označení 303. stíhací letky. Přesně takové značení měl letoun Josefa Františka,“ ukazuje nové značení letounu Derek Rusling z organizace, která se stará o odkaz polských letců v Británii.

Sveřepý vlk

Seržant Josef František, rodák z moravských Otaslavic, totiž létal s polskou 303. stíhací perutí. Do Británie přišel jako hotový pilot československé armády s bojovou zkušeností z Polska a Francie.

Během pouhých osmadvaceti dnů sestřelil sedmnáct nepřátelských letounů, čímž se zapsal do historie jako nejúspěšnější letec bitvy o Británii. Josef František měl pověst osamělého vlka. Často pronásledoval letouny luftwaffe až do Francie. Byl velmi sveřepý bojovník.

V RAF létala řada Čechoslováků | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„V klíčových okamžicích bitvy o Británii startovali piloti čtyřikrát i pětkrát denně. Prostě jen přistáli, technici stroj připravili k dalšímu letu, dotankovali a pilot zase startoval. To muselo být nepředstavitelně fyzicky i psychicky náročné,“ popisuje Derek Rusling. Kromě toho jim šlo nepřetržitě o život. Takže letci byli pod neustálým tlakem.

Letoun, který nese jméno Josefa Františka, je stále schopen létat. Clive Denney pilotuje na různých přehlídkách Hurricany už tři desítky lety. „Řídit tento letoun je zábava, ale není to úplně jednoduché. Člověk se do něj musí vcítit a řídit velmi jemně a citlivě. V tomto ohledu není nepodobný ženě,“ směje se Clive Denney.

Odvážná posádka

Stíhačka Hurricane bývá označována jako letoun, který pomohl spojencům vyhrát válku nebo přinejmenším zachránit Británii. Podle Clivea Denneyho ale nesmíme zapomínat především na jeho posádky.

Letadlo je jen stroj, důležití byli lidé kolem: Britové, Poláci, Češi… Všichni ti technici a piloti. Ti často sedali do kokpitu poté, co měli za sebou jen pár hodin tréninku.

A i když to byli třeba zkušení letci, sednout takto do Hurricanu a pustit se do boje, to skoro hraničí se sebevraždou. Naštěstí k tomu měli dost odvahy a díky bohu byl těchto mužů dostatek.

Historický bojový letoun, který nese jméno slavného českého pilota, představili symbolicky na letecké základně v Duxfordu, kde dnes sídlí Imperiální válečné muzeum.

Právě tady měli svoji základnu českoslovenští letci RAF. Tady také mohou návštěvníci muzea Hurricane Josefa Františka vidět. Pokud právě není na letecké výstavě nebo rovnou v oblacích.