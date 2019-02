Převáděl ministry, poslance i obyčejné lidi. Král Šumavy Hasil slaví 95. narozeniny

Král Šumavy slaví právě v pátek 95 let. Josef Hasil se narodil 8. února 1924 v Zábrdí u Prachatic a patří mezi nejznámější představitele protikomunistického odboje. V padesátých letech se odstěhoval do USA, kde žije dodnes. Praha 16:39 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Král Šumavy Josef Hasil | Foto: Archiv bezpečnostních složek ČR, Historický fond (H), H-301

Jako pohraničník, který měl hlídat hranice, naopak Josef Hasil pomáhal desítkám lidí dostat se přes hranice na Západ. Převáděl je v oblasti Zvonkové na přelomu 40. a 50. let.

„Pojem Král Šumavy označuje lidi, kteří byli schopní projít skrze hlídky Sboru národní bezpečnosti, zorientovat se v krajině a bezpečně převést osoby přes hranice do Bavorska. Odcházeli bývalí ministři, poslanci, ale zejména pracující lidé z té, dnes bychom řekli, dělnické třídy, tedy ti, kteří měli využívat údajně nejvíce výhod komunistického režimu,“ řekl Českému rozhlasu České Budějovice historik Martin Tichý.

Pohraničníci ovšem při jedné z cest přes hranice Josefa Hasila chytili a byl na deset let odsouzen do vězení. Podařilo se mu uprchnout a zmizet do Německa. Vstoupil do služeb americké výzvědné služby a stal se agentem – chodcem.

Jeho bratr Bohumil při jednom ze střetů na hranicích zemřel a Josef se nakonec v roce 1953 přestěhoval do USA. Jeho příbuzní i známí dostali od soudu mnohaleté tresty, i doživotí.

28. října 2001 dostal Josef Hasil od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství. Jeho osud inspiroval spisovatele i filmaře. Příběh zpracoval například jihočeský autor David Jan Žák ve své knize Návrat Krále Šumavy.