Jako letec RAF utrpěl zranění, bojovat ale nepřestal. Josef Koukal získal in memoriam Řád Bílého lva

Josef Koukal se narodil v roce 1912 a vystudoval pilotní a stíhací školu. Těsně před začátkem války byl jako pilot v záloze povolaný do služby v československém letectvu. Po obsazení země nacisty ale odešel z protektorátu bojovat do zahraničí, jak vzpomínal pro Český rozhlas Plus před čtyřmi lety jeho syn Josef Koukal. „Začínal v Polsku, po pádu Polska ve Francii a potom byl v první československé zakládající peruti ve Velké Británii. Tam bojoval v bitvě o Británii,“ vyjmenoval.

Právě v bitvě o Británii dostal Koukalův letoun zásah do nádrže a zřítil se k zemi. „Z kabiny se nemohl dostat. Letadlo poté samo explodovalo a vymrštilo ho do prostoru. Ačkoliv byl ohořelý na 72 procentech těla, stačil otevřít padák a dopadnout na ostrůvek Sheppey, kde ho našli.“

Pilot pád přežil. Byl ale těžce zraněný a kvůli popáleninám musel prodělat celkem 22 plastických operací, popisuje Josef Koukal. „Víčka měl uhořelá, po půl roce mu je naoperovali. Do té doby mu dávali jen mokré hadry, aby mu nevysychaly oči. Na rukou i na nohou měl černý krunýř. Odstraňovali ho tak, že do vany nalili vodu se solí, do ní ho zanesli a zaživa z něj krunýř loupali v obrovských bolestech.“

Zájem StB

Po zotavení se ale znovu vrátil do letounů a zapojil se jako stíhací pilot do dalších bojových akcí. Když se Josef Koukal vrátil po válce zpátky do vlasti, bylo jeho synovi už pět let. Otce viděl poprvé v životě. „Maminka mě držela v chodbičce za ruku a když vstoupil dovnitř, tak mi říkala, že to je můj tatínek. Bohužel jsem ho viděl jenom ohořelého, ne tak, jak vypadal, když zdravý odcházel,“ říká syn.

Po návratu do vlasti už Josef Koukal létat nesměl. Komunisté mu to nedovolili. „Na Vojenské správě mu řekli: ‚Nemůžete být důstojníkem naší armády, protože máte pokroucený ruce od ohně, ale hlavně proto, že máte zohyzděný obličej.‘“

Místo toho se o něj začala zajímat StB, která ho několikrát navštívila i u něj doma, pokračuje syn. „Nejdřív ho chtěli zavřít. Přišli večer dva pánové a mluvili s ním anglicky, že potřebují přespat. On ale poznal, že to Angličané ve skutečnosti nebyli. Byla to provokace. Přespat je nenechal a byl jeden z mála, kterého nezavřeli.“

Z invalidního důchodu, který mu komunisté vyměřili, ale sotva uživil rodinu. Uznání už se Josef Koukal nedožil. Zemřel v roce 1980. Bylo mu 67 let.