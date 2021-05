Před 80 lety zatklo gestapo odbojáře Josefa Mašína. Při ústupu kryl své kolegy, sám kvůli zranění neunikl

Byl odvážný až do konce – před 80 lety dopadlo gestapo druhého z odbojové skupiny Tří králů Josefa Mašína. V té době už věznilo Josefa Balabána. Na svobodě tak zůstal jen nejmladší z trojice Václav Morávek. Josefa Mašína gestapo zatklo 13. května 1941 v ulici Pod Terebkou v pražských Nuslích – v bytě, který Tři králové používali pro vysílání zpráv z protektorátu do Londýna. Praha 12:07 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbojář Josef Mašín, člen skupiny Tři králové. | Zdroj: Wikimedia Commons

„Aby mohli zachránit vysílačku, otec jim kryl ústup. Oni se spustili po laně dolů a otce právě tam dostalo gestapo, když se jim podařilo ho zranit. Protože při pádu ze schodů při přestřelce si zahákl nohu za zábradlí. Došlo ke zlomenině,“ vzpomínala pro projekt Paměť národa Zdena Mašínová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 80 lety dopadlo gestapo Josefa Mašína

Její otec Josef Mašín se s Václavem Morávkem a radiotelegrafistou Františkem Peltánem chystali odvysílat do Londýna zprávy o chystaném napadení Sovětského svazu nacistickým Německem. V té chvíli je v nuselském bytě překvapilo gestapo.

„Mašín jako velitel řekl, že půjde gestapu otevřít a Morávek s Peltánem mají uprchnout oknem. Mělo dojít údajně ke sporu, že Morávek nechtěl, aby Mašín na sebe vzal tuto roli. A chtěl to být on, kdo tomu gestapu otevře – s odvoláním na to, že Mašín má potomky. Mašín využil své autority nadřízeného a Morávkovi útěk nařídil,“ popisuje historik Petr Koura z Muzea paměti 20. století.

Před 76 lety skončila druhá světová válka, konflikt si vyžádal 60 milionů životů Číst článek

„Mašín otevřel dveře, vystřelil na gestapáky, zranil jednoho z příslušníků gestapa, dostal se s nimi do potyčky – při ní mu byla zlomena noha v bérci a byl s těmito zraněními převezen do vězeňské nemocnice,“ dodává.

Gestapo z počátku nevědělo, koho v ulici Pod Terebkou zadrželo. Tušilo ale, že jde o vysokého činitele domácího odboje. V protektorátních novinách dokonce otiskli Mašínovu fotku s tím, že je mrtvý a pouze pátrají po jeho totožnosti. Záhy zjistili, koho chytili. Mašína mučili a zatkli i jeho manželku.

Zlomit se nenechal

„V cele, kde byla na Pankráci vězněna, se otevřelo kukátko a někdo nahlížel a ona pochopila, že pravděpodobně přivedli k její cele otce, aby ho zlomili pohledem na ni. To bylo asi naposledy, co byli blízko sebe,“ vypráví dcera Zdena.

Gestapo před 80 lety dopadlo Balabána z odbojové skupiny Tři králové, i přes mučení nikoho neprozradil Číst článek

Josef Mašín se ale zlomit nenechal. Navzdory krutým výslechům nic neprozradil. Nacisté ho popravili na střelnici v Kobylisích během takzvané heydrichiády – v době stanného práva vyhlášeného po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ještě předtím napsal svým třem dětem dopis.

„Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Bohužel vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mě pochopíte. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha.“

Gestapo mu ani před popravou nesundalo pouta ze strachu, že se vrhne na popravčí četu. Mašín odmítl pásku přes oči. Jeho poslední slova byla „Ať žije svobodné Československo“.