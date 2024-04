‚Jsem lokální šílenec.‘ Slovenský manažer Gönczy už sedmým rokem rekonstruuje středověký hrad

Bartlomej Gönczy je manažer mezinárodní firmy, který žil šestnáct let v Praze a před dvěma lety se vrátil na východ Slovenska k ukrajinsko-maďarské hranici, aby se z něj stal, jak sám říká, „lokální šílenec“.

Už sedmým rokem svépomocí likviduje pozůstatky nánosů, které na místě středověkého hradu Csonkavár zanechal proud času. „Šetříme, kde se dá,“ říká na vysvětlenou, zatímco dál vytrvale odstraňuje hlínu ze zbytků zdiva.

Bývala tu funkční restaurace s terasou, kterou Bartlomej Gönczy zrušil a postupně rozbil. Každý rok odsud odveze obrovské množství materiálu, odhadem 700 tun zeminy.

„Jsem ničitel a budovatel zároveň. Ale bude to tu hezčí, myslím si,“ usmívá se a hladí pohledem výsledky své práce.

Hrad? Palác určitě

„Varoval jsem ho hned na začátku, že to není sranda. Chvilku to potrvá,“ směje se archeologický technik Arpád Balog. „Když to koupil, byla tu funkční hospoda – dole se i vařilo. Byla tu kuchyně, toalety, bar… No a on to všechno zrušil. Tak co vám mám povídat?“

Společnými silami se jim zatím podařilo odkrýt celou původní stavbu v jejím půdorysu. „Je to 25krát 25 metrů. Zatím si nejsme jistí, jestli je to hrad, ale určitě to byla obytná budova, tedy palácový objekt,“ upřesňuje Bartlomej Gönczy plynulou češtinou.

Odkopávání usazenin | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Co dovolí síly a peněženka

Jeho „hrad“, jak stavbě říkají i místní, leží na úbočí kopce s pěkným výhledem na Podkarpatskou Rus. „Měl jsem sen vybudovat tady vlastní vinařství. Začal jsem kupovat vinice a sázet nové a hledal jsem pro ně nějaké zázemí,“ poodkrývá své plány.

Momentálně je schopný do svého snu investovat každý rok určitou částku. Ale protože celková obnova bude finančně náročná, už teď ví, že bude k jeho dokončení potřebovat i finanční pomoc v podobě grantu.

„Teď každý rok dělám jen to, na co mám,“ shrnuje lakonicky Bartolomej, pán z Královského Chlumce.