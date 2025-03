‚Jsme v pěkné kaši, soudruh Stalin se zlobí.’ Do té doby u nás komunisti Marshallův plán podporovali

Poválečné roky byly pro všechny evropské země těžkými léty. Ekonomika byla v rozvratu a válečné škody nedozírné. Šancí, jak nastartovat změnu a zajistit snesitelný život, byl návrh plánu pomoci, tzv. Marshallův plán. Systém půjček spolu s rozsáhlými dary potravin, hnojiv a zemědělských strojů byl mimořádnou příležitostí také pro Československo. Nic z toho ale nakonec nebylo, zůstala jen pachuť z absurdního rozhodování tehdejší vlády. Jak to bylo doopravdy Praha 19:12 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Winston Churchill (uprostřed) na návštěvě USA v červnu 1942. Vlevo George Marshall, zakladatel Marshallova plánu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na letišti po návratu ze Sovětského svazu prý tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk řekl: „Jel jsem do Moskvy jako ministr suverénního státu. Vrátil jsem se jako Stalinův pacholek.“ Nejde ověřit, zda to opravdu řekl – jeho ministerský kolega Prokop Drtina tvrdil, že nikoliv.

Přídělový systém a černý trh

Ale obsahově je popis situace zcela zřejmý, což potvrzuje host pořadu historik Oldřich Tůma: „Československo provádělo prosovětskou politiku už od roku 1945 a ministr Masaryk vždy na mezinárodních fórech hlasoval se SSSR a chválil Stalina.“

Československo bylo opravdu v těžké situaci, stále existoval přídělový systém na základní zboží, bujel černý trh, svá negativa přineslo znárodnění a odsun německého obyvatelstva, když v pohraničí najednou chyběly pracovní síly.

A navíc podle historika Tůmy „spolupráce se Spojenci z protinacistické koalice byla velmi pochybná a roku 1947 bylo v Moskvě založeno Informbyro, řídící centrum komunistických stran“.

„Jsme v pěkné kaši…“

A přichází absurdní příběh: 7. července československá vláda jednomyslně schválila svou účast na pařížské konferenci, kde se Marshallův plán měl projednávat.

Dva dny poté vládní delegace odcestovala do Moskvy na dlouho plánovanou návštěvu a jejím výsledkem byla následující slova Klementa Gottwalda, předsedy KSČ: „To jsme v pěkné kaši, soudruh Stalin se velmi zlobí, že jsme přijali pozvání k Marshallově plánu. Takhle rozzlobeného jsem ho ještě neviděl.“

A tak se hned 10. července stanovisko československé vlády zcela otočilo.

„Vláda přijala rozhodnutí o neúčasti nadané pařížské konferenci všemi hlasy. Jediný spor byl, že demokraté chtěli dodat stanovisko, že se tak děje na přání Sovětského svazu, kdežto komunisté si to nepřáli. Věděli, že by to u veřejnosti bylo nepopulární a také chtěli, aby to vypadalo, že je to rozhodnutí československé vlády,“ popisuje Oldřich Tůma.

Můžeme si tak klást otázky, jestli to byl zbabělý krok. Platná smlouva mezi Československem a Sovětským svazem uzavřená v prosinci 1943 totiž konstatovala, že si státy nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí.

Anebo už Československo nebylo samostatným suverénním státem? A nebyla to poslední šance pro demokraty, kteří si tím definitivně uvědomili, že komunistické nebezpečí bude stále reálnější?

Rozdělený svět

Pavel Tigrid v týdeníku Vývoj uveřejnil komentář pod názvem A co teď?, ve kterém zcela přesně popsal dění a také to, co bude po nepřijetí Marshallova plánu následovat:

„Svět bude rozdělen na část, jež bude hospodářsky spolupracovat a jehož hospodářská obnova bude poměrně rychlá, a část druhou, mnohem chudší, jež bude odkázána sama na sebe a kde je už nyní v některých zemích hlad, bída a chaos.“

Svět byl pak na dlouhá desetiletí rozdělen železnou oponou, která se stala symbolem studené války.

Na otázku pořadu Jak to bylo doopravdy, jestli byl Marshallův plán pro Československo zásadní, host pořadu historik Oldřich Tůma odpovídá: „Stal se zásadním faktorem poválečného vývoje a s důsledky se potýkáme dodnes. Tehdy to byla také poslední příležitost k rozpoutání konfliktu mezi demokraty a komunisty.“