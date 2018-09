Jak vypadala česká královna Judita? Ze 150 fotek lebky rekonstruovali odborníci její obličej

Opožděný návrat generála Knorra. Přes železnou oponu posílal kurýry, ‚i po letech mu z toho bylo nanic‘

Deset let po smrti uloží v Ivančicích ostatky generálmajora Miloše Knorra, vojáka a odbojáře. Válečného hrdinu přivezl do vlasti historik Pavel Paleček. Urnu s popelem dopravil do Česka v batůžku.