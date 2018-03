Gagarinova smrt zahalená tajemstvím. Ani celých 50 let po tragédii není jasné, co se stalo

První kosmonaut ve vesmíru se zabil při cvičném vojenském letu nedaleko ruského města Vladimir. Jeho smrt zasáhla nejen někdejší Sovětský svaz, ale také celý svět.

Gagarin zemřel pouhých sedm let potom, co vzlétl s lodí Vostok 1 na oběžnou dráhu. Osudným mu byl let na podzvukové stíhačce MiG-15 UTI. Příčinu tragédie dodnes nikdo nevysvětlil. Jisté je, že povětrnostní podmínky pro let nebyly vůbec příznivé.

Nehodu vyšetřoval i jeho osobní přítel a kosmonaut Alexej Leonov. Podle něj způsobilo neštěstí jiné letadlo, které se prohnalo těsně kolem Gagarinova migu a dostalo ho tak do pádu.

Tehdejší sovětské úřady ale přítomnost jiného stroje v oblasti nikdy nepotvrdily. Z těla slavného kosmonauta nenašli skoro nic. Jen část jeho kombinézy, která visela nedaleko pádu stíhačky na bříze.

Legenda i maskot

Jurij Alexejevič Gagarin byl prvním člověkem, který vzlétl do vesmíru. Do něj odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál.

Díky svému úspěchu se stal světovou celebritou a maskotem úspěchu Sovětského svazu. Musel se několik let věnovat politické činnosti.

„On se chtěl skutečně vrátit k aktivní činnosti. Jenže jako takzvanou chráněnou osobu nejvyššího významu ho Kreml nechtěl vrátit do kosmické přípravy,“ vysvětluje v rozhovoru Pavel Toufar. „Měli obavy, aby pak nedošlo k tomu, co se pak stalo při běžném výcvikovém letu ve stíhačce.“

Po dlouhé přestávce tedy nusel znovu projít leteckým výcvikem. Nakonec se skutečně stalo to nejhorší.