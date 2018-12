Vlastizrádce. Rusofob. Nepoznatelný admirál. V Kaliningradu vede v anketě o názvu letiště filozof Kant

Filozof Immanuel Kant se ve svém někdejším rodném městě, nynějším ruském Kaliningradu, ocitl v centru vášnivé polemiky, ve které čelí i nepodloženým obviněním z nepřátelství vůči Rusům. Patrně v reakci na to, že filozofovo jméno vede v internetové anketě o výběru názvu pro místní letiště. Upozornila na to agentura AFP. Kaliningrad 8:37 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha filozofa Immanuela Kanta v jeho rodném městě Kaliningrad, kterou někdo v listopadu polil růžovou barvou | Foto: Vitaly Nevar | Zdroj: TASS

Jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů Immanuel Kant (1724-1804) se narodil a zemřel ve východopruském Královci, kde také strávil většinu svého života. Město ke konci druhé světové války dobyla Rudá armáda. K Sovětskému svazu bylo připojeno pod názvem Kaliningrad. V současnosti představuje nejzápadnější výspu Ruské federace, obklopenou Baltem, Polskem a Litvou.

Najednou se ale „citlivé“ jméno, připomínající, že zdejší území nebývalo odnepaměti ruské, vynořilo v čele internetové ankety. Je možnost, že by po Kantovi mohlo být pojmenované letiště, opravené kvůli letošnímu mistrovství světa ve fotbale. To rozzlobilo místní představitele, kteří obvinili filozofa z „rusofobie“, přestože chybějí historické důkazy, že by Kant měl něco proti Rusům.

‚Z principu nepoznatelný viceadmirál‘

Po internetu se lavinovitě šíří video, ve kterém náčelník štábu Baltské flotily viceadmirál Igor Muchamtšin vysvětluje námořníkům, že nemají hlasovat pro pojmenování letiště po „vlastizrádci“ Kantovi. Uvedl o něm, že „se ponižoval a na kolenou prosil, aby mu dali katedru, a psal nějaké nepochopitelné knížky, které nikdo z přítomných nečetl“.

Vysoce postavený důstojník zřejmě narážel na skutečnost, že filozof během krátkého období ruské nadvlády nad městem žádal carevnu, aby ho nechala vyučovat na místní univerzitě. Ale Kantův dopis nebyl nikdy doručen.

„Podle Kantovy teorie o rozumu v hranicích poznání je náš viceadmirál naprosto transcendentní, z principu nepoznatelný. Nikdo netuší, co se děje v takových mozcích,“ povzdychl si vojenský komentátor Alexandr Golc nad „výtvory“ ruského vojenského školství.

‚Rusofob‘

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz, co říká viceadmirálově vystoupení, odvětil, že video neviděl. Svědčí ale podle něj o tom, že „lidi uchvátil“ program vybízející občany, aby přejmenovali všechna velká letiště. Nápad, týkající se desítek vzdušných přístavů, rozpoutal v Rusku mnoho polemik.

Kaliningradský poslanec Andrej Kolesnik v článku zveřejněném prokremelským serverem Vzgljad usoudil, že filozof byl „rusofob“, a přesvědčoval, že by nebylo vlastenecké „poněmčit“ letiště. Autor Kritiky čistého rozumu podle něj nemůže být „symbolem ruského regionu“.

Vandalské útoky

O napětí okolo výběru pojmenování letiště svědčí i to, že tři místa související s osvíceným filozofem se stala terčem vandalských útoků: Kantův hrob, památník a plaketa připomínající místo, kde stával jeho dům. „Jméno Němce Kanta nepošpiní naše letiště,“ stálo na letácích u pomníku, politého barvou.

„Pro obyvatele Kaliningradu, pro myslící lidi není Kant občanem žádné země, ale jedincem se světovým dosahem,“ řekl AFP mluvčí kaliningradské katedrály, kde se nachází filozofův hrob. Vedoucí katedry filozofie na Kantově univerzitě v Kaliningradu Vadim Čalyj řekl, že kdyby si Kantovi soudobí kritici přečetli jeho dílo, shledali by, že zastával hodnoty, které jsou normální v každé společnosti, včetně ruské.