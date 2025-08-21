Kam vstoupí noha sovětského vojáka, tam platí ruský vliv. Vidíme to už po staletí, říká historik Bárta
Když před 57 lety do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy, jedním z jejich cílů byla i budova Československého rozhlasu. Před jeho budovou na pražské Vinohradské třídě se sešli jeho podporovatelé, Češi a Slováci, kteří se střetli s přijíždějícími tanky. „Dnes jsme schopni události, ke kterým došlo v roce 1968, chápat a zachovat poměrně dobře,“ říká pro Radiožurnál Milan Bárta, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dnes si připomínáme také oběti invaze. Kolik lidí celkem vojáci invazních armád v českých a slovenských městech zabili hned první den po vstupu do tehdejšího Československa?
První den jsme napočítali celkem 65 občanů, kteří byli buď přímo usmrceni, nebo na následky zranění později zemřeli. Téměř polovina z nich se stala obětí střelby. Dále tam byli lidé, kteří byli přejeti tanky, stali se obětí dopravních nehod, požárů a případně dalších událostí. Nesmíme zapomínat ani na to, že ten den byly nejméně stovky, spíše tisíce zraněných osob.
Jak velká to tehdy byla pro Sovětský svaz vojenská operace, když to srovnáme s jeho předešlými zásahy v jiných satelitních zemích Sovětského svazu? Hlavně asi v Maďarsku v roce 1956.
Operace Dunaj, jak byl vpád do Československa nazýván, si právem zaslouží označení jako do té doby největší vojenská operace v Evropě od druhé světové války.
V Maďarsku v roce 1956 bylo v rámci operace Vichr nasazeno asi 60 tisíc vojáků a 11 tanků, které potlačovaly povstání v Budapešti.
Československo naproti tomu okupovalo hned první den zhruba 10 tisíc vojáků, přibližně více než třikrát tolik a měli s sebou 6300 tanků. To je obrovské množství strojů. Nesmíme zapomínat, že nešlo pouze o sovětskou armádu, ale byli tam i Poláci, Bulhaři a další členové Varšavské smlouvy.
Mateřská pomoc
Objevují se srovnání událostí z roku 1968 s ruským útokem na Ukrajinu z roku 2022. V čem je to podle vás srovnatelné?
Je to srovnatelné nejenom invazí na Ukrajinu, ale i s invazí do Afghánistánu v 70. letech, kterou Sovětský svaz udělal podobně. Srovnatelné je to především v tom, že tehdy Sovětský svaz, dnes Rusko podniká operace nebo vysílá mateřskou pomoc do oblastí, které podle něj spadají do zóny jeho politického vlivu.
Oni se snaží nějakým způsobem reagovat na změny ve vnitřní politice, případně zahraniční orientaci daných států a snaží se situaci nějak korigovat, nasadit loutkové vlády, které jim půjdou na ruku a nějakým způsobem získat vliv na vnitřní události ve státech, ovládnout je a držet pod kontrolou.
Je to důsledek politiky kam vstoupí noha sovětského vojáka, tak ta země se připočítává k sovětskému, respektive ruskému vlivu, jak to můžeme vidět už po staletí.
Prezident dnes mimo jiné mluvili o důležitosti objektivního výkladu historie a to včetně toho, co třeba osobě neradi slyšíme. Jak jsme na tom v tuto chvíli, pokud jde o popis událostí z roku 1968?
Historik nemůže být nikdy úplně objektivní. Vždy tam určitá míra jeho náhledu je. Měl by se snažit být objektivní v maximální míře. Další bádání, další léta, další otevírání pramenů mohou názory změnit.
Dnes jsme schopni události, ke kterým došlo v roce 1968, chápat a zachovat poměrně dobře. Naprostá většina společnosti je chápe jako invazi, dobytí a ovládnutí státu, který o to nestál.