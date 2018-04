Beran bránil církev před komunisty, za to ho odřízli od věřících. Vatikán ho pohřbil vedle papežů

Klementu Gottwaldovi sloužil děkovnou modlitbu Te Deum, církev ale komunistickému režimu podřídit odmítl. Kardinála Josefa Berana tak drželi v izolaci, a pak vyhostili do Říma. Po jeho smrti ani nedovolili převézt ostatky zpět do vlasti. Vatikán ho jako jediného Čecha pohřbil po boku papežů v bazilice svatého Petra. Česká církev usiluje o jeho blahořečení. Beranovy ostatky se nyní po více než půl století vrátí do vlasti.

Příběh kardinála Berana Vatikán/Praha 19:05 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít