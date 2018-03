VIDEO: Před 670 lety položil Karel IV. základní kámen Nového Města

Český král a budoucí římský císař Karel IV. osobně položil 26. března 1348 základní kámen Nového Města pražského, po jehož vybudování se měla Praha přeměnit v hospodářské a politické centrum Evropy. Slavnostního zahájení stavby novoměstského opevnění se tehdy zúčastnil celý královský dvůr i další hosté. Karlovy sny o povznesení Prahy se ovšem naplnit nepodařilo a po jeho smrti se město vrátilo ke svému provinčnímu charakteru. Praha 16:52 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zpočátku se přitom Nové Město bouřlivě rozvíjelo, i díky úlevám, které jeho první obyvatelé od panovníka dostali. Na 12 let byli například osvobozeni od všech daní a platů královské komoře. Každý, kdo získal pozemek, ovšem na druhou stranu musel do jednoho měsíce začít se stavbou domu a do roka a půl jej mít hotový k bydlení.

Jak středověcí stavitelé ukotvili Karlův most do vltavského dna? Podívejte se na zajímavou animaci Číst článek

Pokud stavitelé měli zájem o královské výhody a úlevy, museli pak budovat z kamene a nikoli ze dřeva nebo z hrázděného zdiva.

Karel IV. také ve zřizovací listině určil řemesla, která mají během jednoho roku do města přesídlit – byli to sladovníci, pivovarníci, koláři, kováři a příslušníci dalších kovodělných řemesel.

Odhaduje se, že během první osmi let vyrostlo na Novém Městě pražském na 650 domů, poté se ovšem tempo výstavby postupně zpomalovalo a areál vymezený Karlovými hradbami, jež měly délku tři a půl kilometru, nebyl až do počátku 20. století nikdy zcela zaplněn souvislou zástavbou.