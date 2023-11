Hledejme to, co lidi spojuje. Pravda to dnes nemá jednoduché, komentuje odkaz revoluce Kovy Kovář

Důležité je, jestli jsme schopni si naslouchat, hledat společnou řeč, zamýšlel se youtuber Karel Kovy Kovář ve speciálním vysílání Radiožurnálu na Národní třídě v Praze. Podle něj zloba ve společnosti vždycky trochu je, a proto je důležité mluvit o dobrých příkladech. „Česká společnost potřebuje pozitivní nádech,“ uvedl. Praha 18:57 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Karel Kovy Kovář byl jedním ze sedmnácti hostů, kteří se během svátečního dne vystřídali před mikrofonem speciálního vysílání Radiožurnálu. Jako jediný z hostů neměl v rozhovoru žádného kolegu.

„Myslím si, že je nutné myslet na naše silnější stránky a mluvit o tom, jaké hodnoty nás spojují, jaké vize do budoucna máme, jakou zemi bychom chtěli pro naše děti,“ zamýšlel se nad výročím sametové revoluce.

„Co mně dodává energii, tak jsou třeba besedy na školách a vůbec setkávání se s mladými lidmi. Když cítím tu energii, která z nich jde, a tu chuť, se kterou se chtějí pouštět do nových věcí, tak to mě nabije vždycky samotného,“ popsal.

V událostech, které začaly před 34 lety, bylo jedno z klíčových hesel, že pravda zvítězí. Podle Kováře to pravda dnes rozhodně nemá jednoduché, obzvláště s příchodem umělé inteligence, kde přestává být i video věrohodným důkazem.

‚Děsí mě to‘

„Když jsme viděli někoho promlouvat na videu, tak to byl odraz reality. Najednou vidíme generované avatary a videa i fotky jsou čím dál tím podobnější realitě,“ podotkl Kovář.

Podle něj může kdokoli pomocí nástrojů umělé inteligence vkládat jiným do úst slova, která nikdy neřekli. „Myslím, že to je ještě větší výzva a zdvižený prst, abychom pochopili, jak důležité je mluvit o výběru zdrojů, o určité zdrženlivosti sdílet dál informace, které si sami neprověříme,“ řekl Kovář.

Host speciálu Radiožurnálu Karel Kovář, známý také jako Kovy, je český youtuber, vloger, moderátor, dabér či spisovatel. V říjnu 2023 měl na svém hlavním YouTube kanálu přes 938 tisíc odběratelů.

Mínil, že bude potřeba rozvinout mediální gramotnost, která je někdy vnímána kontroverzně a v gesci „ministerstva pravdy“, jež lidem zakazuje mít vlastní názor. „Myslím si, že je to určitý set dovedností, který nám umožňuje pravdu lépe rozpoznat a určovat, odkud sdělení bereme, jestli jsou ze zdrojů, který můžeme věřit, anebo jestli bychom mohli naopak být zdrženlivější,“ myslel si Kovy Kovář.

Youtuber má obavy z toho, že by třeba právě jeho hlas mohl s pomocí umělé inteligence šířit slova, která nikdy nikde neřekl. „Děsí mě to, ale myslím, že je to výzva pro nás všechny a určitě i pro tvůrce. Mám z toho velký respekt. Když se ale setkám s něčím, co je nové, co možná neznám, tak na to hledím jako na určitou výzvu a příležitost.“

Podle něj by společnost měla hledat to, co lidi spojuje. „Spíše než to, co nás rozděluje. Čím hůře se nám tu společně bude fungovat, tím hůře se každému z nás bude žít. Je to trochu úkol pro každého z nás, abychom si tu realitu dělali trochu příjemnější,“ vzkázal Kovy Kovář.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioverzi nahoře v článku.