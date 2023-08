Komunistický manifest napsal Marx v Londýně. Ve čtvrti Soho se dodnes můžete vydat v jeho stopách

V domě, před kterým stojíme, byla až do roku 2006 hospoda s názvem Červený les. Před 180 lety se v místnosti nad výčepem scházela skupina, která si říkala Komunistická liga.

V listopadu 1847 začali na její schůze chodit Marx s Friedrichem Engelsem a během deseti dnů přesvědčili vedení skupiny, že pro ně Marx napíše nový program. Byl to Komunistický manifest, text, který změnil chod dějin.

Průvodce – muž se jménem na Brita poněkud neobvyklým: Heiko Khoo – má na sobě zelený plášť, ne nepodobný těm, jaké nosili ruští revolucionáři. Má doktorát z filozofie a marxismus prý studuje přes 30 let.

Modrá cedule umístěná ve druhém patře tyrkysově zeleného domu oznamuje, že právě tady Karel Marx žil mezi lety 1851 a 1856. V přízemí Marxova domu je levná jídelna a hned vedle striptýzový bar. V tuto chvíli asi zavřený.

Zatímco počítám, jak daleko je to do knihovny Britského muzea, kam odtud Marx každý den docházel číst noviny a knihy, účastníci komentované procházky spustili Internacionálu. A protože po Marxových stopách se vydala i čínská rodina, zpívá se i čínsky.

Povědomě znějící jméno

Kdo jsou lidé, kteří si zaplatí nedělní dvouhodinovou vycházku po stopách Karla Marxe? Třeba Paddy je odborový předák a zážitkové odpoledne s vůdcem světového proletariátu, jak jsme Marxe nazývali před rokem 1989, mu koupila jako dárek k narozeninám snoubenka.

„Nemyslím si, že Marx patří jen do dějin. Jako odborář se snažím vyjednat pro lidi lepší pracovní podmínky, prostě Marxovy myšlenky jsou pro nás stále aktuální,“ myslí si Paddy. Jeho přítelkyně Kate je však poněkud zdrženlivější: „Možná pro lidi, jako je Paddy, je Marx zajímavý. Pro většinu lidí, zejména mladých, je to jen povědomě znějící jméno.“

To si však nemyslí Čji Son. Z Číny uprchl do Severního Irska už před patnácti lety, stále ale věří, že doba, kdy se Marxovy myšlenky vyplní, jednou přijde. Možná za 100, možná za 200 let.

Marx mizí

„Většina lidí, kteří se účastní mé komentované procházky, nejsou marxisty. Prostě přijdou, protože se chtějí něco dozvědět. Já sám se také za marxistu nepovažuji. Byť marxismus studuji už třicet let. Osobně mi je sympatická Marxova metoda, ale nikomu ten názor nevnucuji,“ říká mi průvodce Heiko.

Prý ho jen mrzí, že Marxovy stopy mizí. Staré domy nahrazují nové a nakonec i z hospody Červený lev, je dnes nóbl koktejlový bar a pamětní desku informující, že tady se zrodil Komunistický manifest, současní majitelé odstranili.