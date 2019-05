Katedrála sv. Víta slaví 90 let od dokončení. Vznikala v průběhu šesti staletí, přispěli na ni chudí i bohatí

Základní kámen stavby byl položen v roce 1344 a byl u toho král Jan Lucemburský. „Jeho syn Karel IV. a první stavitel, toho přivezl právě Jan Lucemburský z Francie, Matyáš z Arasu. Když zemřel, tak to dodělal Petr Parléř,“ popisuje Radiožurnálu Josef Kšica – varhaník, kapelník a ředitel kúru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Co se za další dělo? „Samozřejmě, když zemřel Karel IV., tak vládl jeho syn Václav IV. Potom začaly husitské války – stavba katedrály se zastavila. Potom byla rekatolizace – to byl takový náboženský boj celé Evropy. A aby vzniklo něco nového, tak to musí kvasit,“ pokračuje varhaník.

„Potom vznikla jednota pro dostavbu katedrály sv. Víta a začaly se shromažďovat peníze. Přispívali chudí, bohatí i intelektuálové. Bylo to podobné, jako když se sbíraly prostředky na Národní divadlo,“ přibližuje.

V 19. století se dostavovala hlavně nová loď a dvě věže. Hlavní věž už byla postavena, jen se upravovala. Stará gotická stavba se přitom liší od novogotické. „Pískovcové kvádry, ten stavební materiál - je dělán ručně,“ popisuje dříve postavené částem Kšica.

O tom, že jsou věže novodobé, nejlépe svědčí čtveřice soch pod rozetou, muži mají oblečená saka.

