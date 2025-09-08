Každá čtvrtá obec v Česku nemá kronikáře. Některé se archiv snaží zpětně doplnit, postihy za to nehrozí

Až každá čtvrtá obec v Česku se marně snaží sehnat kronikáře. Zjištění archivářů, kteří se o hotové o kroniky starají, platí pro velká města i malé vesnice. Povinnost řádně zazanamenávat nejdůležitější okamžiky přitom obcím ukládá zákon, informuje Český rozhlas Hradec Králové.

Hradec Králové/Doksy/Dačice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

První český zápis je uveden z roku 1950. Do té doby je kronika v němčině, protože většina obyvatel Smrčné byla německého původu

Každá čtvrtá obec v Česku nemá kronikáře (ilustrační foto) | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

Například ve městě Doksy na Liberecku chybí část kronik za posledních více než dvacet let. Až teď se podařilo městu najmout novou kronikářku, která začne kroniky zpětně doplňovat.

Přehrát

00:00 / 00:00

Českým obcím chybí kronikáři. Podle zákona přitom nejdůležitější okamžiky musí zaznamenávat

Obcím za chybějící kroniky postihy nehrozí. Je to sice zákonem uložená povinnost, ale bez sankcí. I proto se archiváři, kteří mají nad vedením kronik nepřímý dohled, snaží obcím hlavně pomáhat, a to jak se sháněním kronikářů, tak i s jejich zaškolováním.

Kronikář by měl umět shromažďovat a třídit informace, mít cit pro jazyk a k tomu ještě by měl zvládat i fotografovat nebo ilustrovat. 

Nejčastější důvod, proč obcím chybí kronikáři, je ten, že končí generace kronikářů ze staré školy a mladší lidi to neláká. Někdy může být příčinou i rozdílný pohled kronikáře a vedení obce, jak a co zaznamenávat. 

Nejdůležitější okamžiky

Například v Dačicích na jihu Čech kronikářka, která zaznamenávala historii města od roku 2008, se rozhodla dál ve své funkci nepokračovat. Souvisí to i se změnami, které na jaře schválila rada města a které přesně definují, co a jak má být zaznamenáno.

V pamětech města nově nesmí chybět například nové investice, stavby a další věci, což kronikáři zvýší objem práce. Kronika má přitom zachycovat především nejdůležitější okamžiky života v obci nebo ve městě.

Český kronikář Kosmas zemřel před 900 lety. Připomenou ho výstavy i speciální prohlídka Prahou

Číst článek

Řada konkrétních dat, třeba právě ekonomických, je pro budoucnost uchovaná v mnoha jiných dokumentech. Co je na kronikách nejcennější, je kromě dat i zachycení atmosféry, nálady, drobných postřehů.

Pro archiváře jsou tak důležité třeba drobné osobní přípodoteky kronikáře, jako třeba v kronice dnes už zaniklého městečka Zahrádka, které stálo na březích Želivky a skončilo pod hladinou přehrady.

Kronikář léto před zatopením zaznamenal takto: „Dnem 30.6.1972 bylo na zásah hygienika ČSSR ukončeno pohřbívání na místním hřbitově. Hrušek bylo hodně, lesních plodin málo. Bylo mnoho mšic a housenek.“

David Macháček, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme