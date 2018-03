Archiv: hymna za protektorátu? Poslechněte si Wo ist mein Heim. Máme i verzi ze srpna 1968 a Nagana

Gagarinova smrt zahalená tajemstvím. Ani celých 50 let po tragédii není jasné, co se stalo

Svět si připomíná padesáté výročí od smrti Jurije Gagarina. Kosmonaut zemřel na palubě cvičného letadla sedm let poté, co se podíval do vesmíru. Stále ale není jasné, co přesně tragédii způsobilo.