Záhadná autonehoda před 50 lety zmařila politickou kariéru nejmladšího z Kennedyů

Senátor Edward Kennedy měl po svých zavražděných bratrech převzít štafetu v boji o úřad prezidenta USA. Autonehoda u ostrova Chappaquiddick, při níž před padesáti lety za nejasných okolností zahynula jeho spolujezdkyně, Mary Jo Kopechneová, pro něj však znamenala konec prezidentských nadějí. V Československém rozhlase o ní informoval tehdejší washingtonský zpravodaj Jiří Dienstbier. Archiv Českého rozhlasu Washington/Chappaquiddick 19:27 25. července 2019

„Pohřbu se zúčastnil senátor Kennedy se ženou, vdova po Robertu Kennedym Ethel, rovněž českého původu jako Mary Kopechneová, a tisíce hostů.“ Tak začal 23. července 1969 svou relaci Jiří Dienstbier, washingtonský zpravodaj Československého rozhlasu. Informoval posluchače o havárii, při níž zemřela spolujezdkyně Edwarda Kennedyho, senátora a úspěšného politika, který měl dobré vyhlídky, že se v roce 1972 stane prezidentem USA.

Neobjasněná nehoda

Okolnosti tragédie byly nejasné - zpravodaj shrnoval Kennedyho prohlášení, určené americké policii: „Omylem vjel na nesprávnou cestu, spadl z mostu, neví, jak se dostal z auta, mnohokrát se potopil na dno, aby Mary Kopechneovou nalezl, pak bloudil po ostrově, seděl v autě známých, ve svém pokoji, a ráno, když si po šoku uvědomil, co se vlastně stalo, šel to oznámit policii.“

Proč senátor sjel z vyznačené silnice na prašnou cestu a zda při tom byl opilý, tak zněly hlavní otázky, které si podle dobové zprávy Československého rozhlasu kladli američtí novináři. Jak to bylo doopravdy, to už se posluchači nedozvěděli, a nevíme to ani my dnes.

Edward Kennedy, narozený v roce 1932 a známý také pod přezdívkou Ted, byl nejmladším ze čtveřice bratrů Kennedy a jediným z nich, který se dožil stáří. Joseph Kennedy, pojmenovaný po svém otci a zakladateli „dynastie“ Kennedyů, zemřel při bojové akci za druhé světové války. Druhý nejstarší z bratrů, John Fitzgerald Kennedy, se v roce 1961 stal prezidentem USA, jeho život však o dva roky později v texaském Dallasu ukončil výstřel atentátníka. Další ze sourozenců Robert Kennedy chtěl na prezidenta USA kandidovat v roce 1968, už 6. června téhož roku však zemřel na následky útoku v losangeleském hotelu Ambassador.

Edward byl od roku 1962 senátorem. Mezi demokraty si postupně získal významné postavení a očekávalo se, že se zúčastní prezidentských voleb v roce 1972. Jeho naděje na prezidentství však zmařila záhadná nehoda na ostrově Chappaquiddick.

Večírek s tragickým koncem

Nejmladší z Kennedyů se na ostrov, ležící při pobřeží státu Massachusetts, vydal 18. července 1969, aby se zúčastnil večírku, který pořádaly ženy z volebního štábu jeho zavražděného bratra Roberta. Jedna z nich, Mary Yo Kopechneová, ho prý pozdě večer požádala, aby ji odvezl na trajekt. Jeho vůz ale dostal na neosvětleném mostě, který vedl na sousední ostrov, smyk a sjel do moře.

Zatímco Kennedymu se z auta podařilo dostat, jeho spolujezdkyně se utopila. Kennedy se ji prý pokoušel zachránit, poté však z místa odešel a o události nikomu neřekl. Policii tragédii oznámil až ráno.

Kennedy před soudem 25. července přiznal, že je vinen tím, že opustil místo nehody, a dostal za to podmíněný trest dvou měsíců vězení. Uznal také pochybení, jehož se dopustil, když událost neohlásil, popřel však, že by v době nehody byl pod vlivem alkoholu nebo že by mezi ním a jeho spolujezdkyní došlo k čemukoliv nemravnému.

Rodiče Kopechneové se spokojili s mimosoudním vyrovnáním a Kennedyho nežalovali. Mnoho otázek tak zůstalo nejasných - most například vůbec nevedl k přístavišti trajektů, kam Kennedy svou spolujezdkyni prý vezl. Nikdy také neproběhla pitva, proto není jisté, jaká byla skutečná příčina smrti Kopechneové.

Zmařené prezidentské naděje

V roce 1970 se Kennedy opět dostal do Senátu, kandidovat na prezidenta v roce 1972 ale odmítl. O úspěch v prezidentském klání se pokusil až roku 1980. Odvážně se postavil stávajícímu demokratickému prezidentovi Jimmy Carterovi, v primárkách však prohrál - pravděpodobně i díky skvrně, kterou na jeho pověsti zanechala nevyjasněná událost z roku 1969. Ve volbách ostatně neuspěl ani Carter, prezidentem USA se stal republikán Ronald Reagan.

Smrt Mary Kopechneové vzbudila pochopitelně velkou pozornost amerických médií a ozvěna tohoto zájmu dolehla i k nám. Zajímavé je, že podle informací Jiřího Dienstbiera byla Kopechneová českého původu, ačkoliv většina zdrojů o ní dnes hovoří jako o Američance s polskými předky.

Neustávající zájem, který incident vyvolává, dokládá i to, že v roce 2017 přišel do kin celovečerní film Chappaquiddick, který ukazuje, jak Kennedy po nehodě bojoval, aby zachránil svou pošramocenou reputaci a tím i budoucí politickou kariéru. Ještě výmluvnější je, že uvedení snímku se prý - takřka po padesáti letech - snažili zabránit „vlivní lidé“ spojení s rodinou Kennedyů.

Poslechněte si v přiloženém audiozáznamu, jak o tragické události informoval v roce 1969 Československý rozhlas.