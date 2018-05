V klášteře ve Vyšším Brodě lidé poprvé uvidí zrestaurovaný oltář z roku 1625

Převor kláštera Justin Berka připomněl, že oltář pochází z roku 1625. „Letos se skutečně ukáže v celé své kráse. Je nádherný, bohatě sochařsky zdobený, je na něm plátkové zlato,“ říká. Restaurování stálo jeden milion 250 tisíc korun.

Rekonstrukcí prošel i systém, který umožňuje výměnu hlavních oltářních obrazů podle jednotlivých ročních období. „Dříve se to rolovalo, celá staletí, a tím se to vlastně poškozovalo. Teď je to na kladkách. Jsou tam lana a musí být dohromady osm lidí, kteří tahají za lana a obrazy přehazují,“ popisuje Justin Berka.

Lidé si budou moci také opět prohlédnout Závišův kříž a dozví se i něco o historii zkoumání Rožmberské hrobky, která leží přímo pod hlavním oltářem kostela. „Promítáme záběry z nedestruktivního průzkumu Rožmberské hrobky a zároveň jsme připravili v knihovně sezónní výstavu starých tisků, hlavně z našich atlasů,“ dodává Justin Berka.

Hlavní prohlídkovou trasu je možné navštívit až do 30. září ve všech dnech kromě neděle. Gotická sklepení ukrývající Závišův kříž se otevřou 1. července.