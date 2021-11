Rožmberská hrobka ve Vyšším Brodě ukrývala rodové zlato. Našli ho archeologové po desetiletém výzkumu

Archeologové objevili v rožmberské hrobce ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku rodové zlato. Bylo ukryté mezi zbytky dřevěných truhel, látkami a ostatky. Pohřební komoru Rožmberků zkoumali deset let za pomoci speciálních sond. Výzkum teď končí - 410 let po smrti posledního Rožmberka Petra Voka, podle historických pramenů zemřel 5. nebo 6. listopadu 1611. Vyšší Brod 10:14 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled do krypty Rožmberků ve vyšebrodském klášteře | Foto: Josef Vandělík | Zdroj: Naše historie

„Takhle do detailu od začátku 17. století jsme vůbec první lidé, kteří mají možnost to spatřit,“ komentuje živé záběry přenášené z hrobky rodu Rožmberků ve Vyšebrodském klášteře geoinformatik Jiří Šindelář ze spolku Naše historie.

Nepřístupnou pohřební komoru jeho tým zkoumal už před deseti lety.

„V roce 2011 jsme do nitra nepřístupné hrobky vložili speciální zařízení, které tam v šestihodinových intervalech dokumentovalo a monitorovalo mikroklima.“

Po deseti letech nastal čas zařízení vyjmout a otvor do hrobky zazdít. Toho badatelé využili k prozkoumání pohřební komory pomocí nových výkonnějších zařízení, třeba 4K kamer. Díky nim uviděli zlatý poklad, se kterými byli jednotliví členové rodu pohřbeni.

„Na to, abyste si troufli říct, že je to zlatý šperk, tak na to potřebujete mít jasný záběr, kvalitní detail. A dneska se můžu podívat přes vzdálenost celé hrobky, na vzdálenost tří metrů, a vím, kde jaký šperk je,“ popisuje Šindelář.

Tím padl jeden z posledních mýtů o Petrovi Vokovi.

„Říkalo se, že tam Petr Vok byl, než zemřel, a že chtěl vzít předměty, které byly u jiných předků, aby mohl zaplatit dluhy. To se vůbec nepotvrdilo,“ upozornil páter vyšebrodského kláštera Justin Berka.

Prsten na sarkofágu

O vyzvednutí předmětů z hrobky badatelé neuvažovali. Vše detailně nasnímali a podle záběrů se pokusí vytvořit věrné kopie. Například i záhadného prstenu, který leží na víku sarkofágu Petra Voka. Badatelé pracují s teorií, že se prý jedná o prsten Vokovi manželky Kateřiny z Ludanic.

„Konkrétně se jedná o typický renesanční prsten šestnáctého století. Prsteny se většinou zdobily emailem. A pokud to byl někdo, kdo byl takového významu, jako byli Rožmberkové, tak v prstenech byly zasazené pravé kameny,“ naznačila Zuzana Thomová, archeoložka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Podle Justina Berky je v hrobce pohřbena i další významná žena, vdova po Václavu III. Viola Těšínská, která se později provdala za Petra I. z Rožmberka. Tedy i s teorií, že prsten může být její, musí archeologové pracovat.

Stejně tak je jejich úkolem zjistit, proč je na víku sarkofágu jako datum úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka 5. listopad, když kronikář Václav Březan uvádí 6. listopad.