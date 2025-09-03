Komorník, dveřník, stolník, archivářka nebo typistka. Věrné osoby po boku Tomáše Garrigua Masaryka
Tomáš Garrigue Masaryk byl československým prezidentem od roku 1918 do roku 1935. Měl věrného komorníka, který mu ráno nosil snídani a noviny, typistce dával přepisovat své texty a hospodyni se v Masarykově rodině říkalo kvůli blízkosti „teto.“
Legendární byla Masarykova vrstevnice, hospodyně a kuchařka Anna Černá. Původně pracovala v Brně jako správkyně nemocnice.
Na Pražský hrad se dostala v roce 1919, později přešla do Lán. Dbala na rodinné zvyky. O Velikonocích dohlížela na malování vajec, v prosinci pak pravidelně velela při zdobení vánoční jedle. Od prezidenta přijímala i pozvání ke štědrovečerní večeři.
Hospodyně s vlivem
Anna Černá nebyla jen hospodyní. Podle prezidentova osobního tajemníka Antonína Schenka dokázala neobyčejně vhodně upozornit, na kom jí záleží a kdo dostane do Lán pozvánku na návštěvu. Zemřela v 91 letech a byla pohřbená na lánském hřbitově nedaleko hrobu Charlotty a Tomáše G. Masarykových. Překvapivě se ale nedochovala žádná její fotografie.
Důležitou roli měl také osobní komorník Josef Hůza. Jeho úkolem bylo Masaryka chránit a starat se o jeho potřeby. Cestoval s ním i na zahraniční cesty. Byl s ním například v Palestině.
První československý prezident měl také soukromou archivářku. V letech 1929 až 1936 to byla absolventka oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Anna Gašparíková-Horáková. S prezidentem vedla hovory třeba po večeři, kdy usedal ke krbu do svého křesla. Mluvil tam také se svými hosty, dál například se zmiňovaným tajemníkem Schenkem nebo se členy rodiny.
Děti Alice, Herbert, Jan a Olga
Dceři Alici (*1879) se doma u Masarykových říkalo Elis. Snažila se kráčet ve stopách svého otce. Na začátku století patřila k hrstce vzdělaných, sečtělých a zcestovalých žen s doktorátem. Byla mimo jiné středoškolskou učitelku. Po smrti matky Charlotty převzala v roce 1923 péči o domácnost.
Syn Masarykových Herbert (*1880) se věnoval fotbalu, vesloval a hrál hokej. Byl to ale i umělec, studoval malířství. Měl velmi silný vztah s matkou Charlottou. Jeden z rodinných přátel vzpomínal na dobu, kdy Herbertovi bylo 20 let a matka o něm říkala, „Herbert, to je moje miminko“. Prvorozený syn prvního československého prezidenta zemřel ve 35 letech na skvrnitý tyfus.
Jan Masaryk (*1886) byl diplomat a státník. Ve své době byl nejpopulárnějším československým politikem.
Před politickou dráhou pracoval ve Spojených státech v různých pomocných profesích, například v železárnách, učil také angličtinu zahraniční dělníky. Od roku 1945 působil jako ministr zahraničí. Zemřel za nevyjasněných okolností v souvislosti s pádem z okna služebního bytu v Černínském paláci v březnu 1948.
Olga Masaryková-Revilliodová (*1891) byla nejmladší dítě Masarykových. Se švýcarským lékařem H. J. Revilliodem se seznámila v Ženevě a trvale žila ve Švýcarsku. S dětmi Herbertem a Leonardem ale pravidelně navštěvovala Československo. Rodina se také potkávala na společných pobytech ve slovenských Topoľčiankách nebo Bystřičce.
