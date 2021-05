Komunismus i nacismus mají společného nepřítele, a to Západ, vysvětluje historik Plachý

„Konečným cílem Adolfa Hitlera nebylo zničení Východu, ale světovláda, tedy zničení plutokratického Západu, proti kterému hned na jaře 1940 obrátil svůj hlavní útok,“ zdůrazňuje v Leonardu Plus historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu. Spojenectví Stalina s Hitlerem vnímá historik jako naprosto mistrný tah. „Bylo to něco, co Sovětskému svazu bez toho, že by musel vést osamocenou válku proti Západu, umožnilo obrovské územní zisky.“

