Kápové z koncentračních táborů? Kriminálníci, vynikali brutalitou a byli to i Češi, popisuje historik

Štěstí měli ti, kteří přežili koncentrační tábory a vrátili se domů – za sebou měli fyzické i psychické útrapy. Za ty ale nemohli jen Němci, byli tady Češi, „naši“ lidé, kteří se aktivně zapojovali do brutální likvidace vězněných v koncentrácích. Jejich usvědčení nebylo jednoduché, někdy trvalo desítky let. „Válka není černobílá, je to mezní situace, která naruby otáčí život a lidské chování, mění i charaktery,“ tvrdí historik Vojtěch Kyncl.

Praha 11:30 26. srpna 2023