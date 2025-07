Přesně před dvaceti lety, z 29. na 30. července 2005, zasáhla policie proti účastníkům technoparty CzechTek u obce Mlýnec na Tachovsku. Při operaci nasadila 1200 těžkooděnců, vodní děla i obrněnou techniku. Zásah, který si vyžádal desítky zraněných, se stal největší policejní akcí proti civilistům v České republice po roce 1989. Skončila tak éra neorganizovaných technoparty. Mlýnec (Tachovsko) 6:15 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technoparty CzechTek v Mlýnci rozehnala zásahem policie | Zdroj: Karel Šanda / Empresa Media / Profimedia

Už před půlnocí se na parkovištích na Borských polích v Plzni sjížděly nesourodé skupiny mladých lidí. Dodávky, náklaďáčky se zahraničním poznávacími značkami, otřískané osobáky a jejich posádky čekaly na výzvu, kam vyrazit a kde postavit soundsystémy. Mobilní telefon měl sice už každý druhý člověk, ale mobilní internet byl v plenkách, a mobilní aplikace, přes které by se technaři domlouvali, neexistovaly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec éry neorganizovaných technoparty. Přesně před 20 lety zasáhlo 1200 těžkooděnců proti CzechTeku

Mezi lidmi postával i Václav Šroub, který si dnes přesně nepamatuje, kdo a jak vydal pokyn, ale zpráva, že CzechTek koná v Mlýnci u Tachova, se rozletěla rychle. Po půlnoci kolona postupně vyrazila a nad ránem začaly vozy najíždět na legálně pronajatou louku.

„Já měl podepsanou smlouvu o pronájmu pozemku, stejně mě ale vzali na policii, kde se mě ptali na úplné nesmysly a později proti mně vedli trestní řízení,“ říká Václav Šroub po dvaceti letech na zahrádce jedné pražské restaurace. Popíjí nealko a stále si myslí, že zásah přišel na politickou objednávku.

„Někdo nahoře si myslel, že tím brání svobodu a majetek. Ale nic se tam nedělo, to byla normální party jako každá jiná.“ Šroub ale připouští, že techno scéna v té době přerůstala přes hlavu i svým aktérům: „Možná nám tím i pomohli. Už to bylo moc anonymní. Lidi nejezdili kvůli komunitě, ale jen si potmě zakřičet. Už to ztrácelo původní smysl.“

‚Běžný zásah‘

Na louce u Mlýnců a přilehlých pozemcích se mezitím usadilo pět tisíc účastníků technoparty, policie uzavřela dálnici D5 do Rozvadova a do prostoru začaly přijíždět v autobusech těžkooděnci. Zásah začal před polednem a trval až do druhého dne. Přes tisícovku policistů vyklízelo prostor, kam se tanečníci neustále vraceli, teplota přesahovala 30 stupňů Celsia a nervozita stoupala.

2:09 Uplyne 20 let od policejního zásahu na CzechTeku. Dramatické události připomíná rozhlasová série Číst článek

V jednu chvíli například policista vytáhl pistoli na řidiče, který před ním ujížděl. Na jiném místě družstvo těžkooděnců vhodilo slzný plyn do technařského autobusu, který právě prohledávala jiná skupina policistů. Plakali všichni.

Na louce o kus dál přistál vrtulník, který odvážel zraněného těžkooděnce. Po tvrdém zásahu tekla krev mnoha technařům. Ve vzduchu ještě dlouho visel pach slzného plynu, taktických výbušek a dýmovnic.

„Byl to běžný víkend a běžný zásah,“ vzpomíná policista Martin A., který tehdejší zásah považuje za přiměřený. „Když je víc lidí, je víc policajtů. Když je míň lidí, je jich míň. Mně to přišlo normální.“ Padesátník Martin už ve službě není a říká, že už si na detaily nepamatuje. Politické pozadí tehdy neřešil. „Nevnímal jsem to jako něco výjimečného. Pro mě to byl prostě jiný víkend.“

‚Zrada sociální demokracie‘

Policejní zásah ale silnou politickou dohru měl. Bývalý prezident Václav Havel nabídl zprostředkování dialogu mezi vládou a účastníky. ČSSD obvinila ODS z politizace události. Senátní výbor pro lidská práva označil zákrok za nepřiměřený a připomněl listopad 1989. Ministr vnitra František Bublan z ČSSD měl jasno. „Zákrok byl oprávněný a nezbytný. Budeme ale posuzovat jednotlivé excesy.“

Místo zásahu navštívil i premiér Jiří Paroubek z ČSSD a postavil se za policii i místní lidi, o kterých tvrdil, že jsou proti technařům. Z tehdejších anket ale vyplývá, že to tak jednoznačné zdaleka nebylo. V reakci na události se po celé zemi konaly demonstrace. Na Letné se sešly dva tisíce lidí, kteří na velkoplošné obrazovce sledovali záběry ze zásahu.

Na technopárty CzechTek v roce 2005 musela zasahovat policie | Foto: David Němec

V září se na louce u Mlýnců dokonce konal protestní ParoubTek. Známá figura tehdejší techno scény Metod z Plzně mluví o zradě. „Zradila nás sociální demokracie. Byl jsem její volič. A Paroubek na nás poslal armádu. Pro mě to byl impuls, abych se angažoval. Začal jsem dělat komunální politiku a organizovat lokální kulturu.“

Angličan Martin Neal patřil mezi první, kdo do Česka přivezl sound systém, a na CzechTek přijel s Technical Symbol. „Všechno, co jsme dělali, bylo politické. I když jsme nechtěli. Česko bylo v té době v pořádání takových akcí svobodnější než Velká Británie.“

Martin Neal se s Metodem shoduje, že policejní zásah techno scénu zastavil. „Měli jsme na chvíli volnost. Ale tohle nás posunulo zpátky, do klubů, do škatulek, pod dohled,“ pokyvuje hlavou Metod, který se ve stylu DIY uklidil už před lety na farmu do Valče na okraji Doupovský hor.

‚Nikdo se mě neptal‘

Jiný farmář na CzechTek vzpomíná s úšklebkem. Jan Zatloukal tehdy louku, kde se akce konala, sekal a měl v okolí i své pozemky. „Já teda výročí slavit nebudu. Nikdo se mě neptal. Udělali tam nepořádek, rozbili sklo, zničili balíky sena, pole bylo znečištěné. Udělali si z toho záchod. Dva roky jsem tam nemohl pást dobytek. Veterinární správa slíbila, že to nebude mít vliv na dotace. Ale mělo.“

Pozemky, kde se CzechTek konal, ale patřily firmě Italinvest, a jejímu majiteli Konstantinu Pleskymu. Ten si nikdy nestěžoval, naopak technaře hájil a i při náročném výslechu na policii trval na tom, že pozemky pronajal. Na pozemcích Jana Zatloukala si zřídila velící štáb policie a hasiči. Pohyb lidí ale „organizátoři“ neomezovali a tak tanečníci obsadili i pozemky, které pronajaté nebyly.

Na technopárty CzechTek v roce 2005 musela zasahovat policie | Foto: David Němec

Náklady na zásah vyčíslila policie na 31 milionů korun. Na mzdy policistům šlo 26 milionů a dalších 3,45 milionu korun bylo určeno na pohonné hmoty, cestovné, stravu policistů, léky a telefonní hovory.

V souvislosti se zásahem nebyl nakonec obviněný žádný policista, především z důvodu jejich obtížné identifikace policejními kamerami. Naopak z útoku na policisty bylo podle ČTK obviněno celkem devět účastníků. Tři soud osvobodil, dva byli potrestáni podmíněně.

„Organizátora“ Václava Šrouba zastupovala advokátka Klára Long Samková. Podle ní stíhání byla jen záminka. „Nelze vyloučit, že obvinění mělo za cíl odůvodnit zásah. Šroub byl pro ně obětní beránek.“ Proti obvinění podala stížnost a státní zástupce jí dal zapravdu. „Usnesení o zahájení trestního stíhání zrušil jako nezákonné.“

CzechTek byl poslední velkou akcí svého druhů a dnes už se „free party“ nekonají. Státní moc v podstatě uspěla. Scéna se roztříštila, část odešla do klubů a na malé komunitní akce, jiná do oficiálních festivalů. CzechTek 2005 ale i tak zůstává zlomovým bodem nejen pro techno scénu, ale i pro vytváření důvěry mezi státem a generací, která si ho prožila naplno.

Na technopárty CzechTek v roce 2005 musela zasahovat policie | Foto: David Němec